Terävät 2 560 x 1 440 -kokoiset kuvat Quad HD -tekniikan ansiosta

Nämä Philips-näytöt näyttävät Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämpää 2560 x 1440- ja 2560 x 1080 -kokoista Crystalclear-kuvaa. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja tehokkaiden kuvanlähteiden ansiosta uudet Philips-näytöt herättävät kuvat ja grafiikan eloon. Saat terävän Crystalclear-kuvan käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.