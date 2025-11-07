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Kaikki sarjat

  • Evnia Gaming Monitor QD OLED -pelinäyttö
    Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Evnia Gaming Monitor QD OLED -pelinäyttö
    Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus
  • Ennennäkemätön pelikokemus

Evnia Gaming MonitorQD OLED -pelinäyttö

27M2N8500/01

4.8
| (6) Arviot

2 Palkinnot

Ennennäkemätön pelikokemus
Tämä näyttö on suunniteltu nopeaan pelaamiseen. Sen 360 hertsin virkistystaajuus, QD OLED -paneeli ja DisplayHDR TrueBlack 400 -sertifiointi takaavat uskomattoman nopeuden ja ensiluokkaisen kuvanlaadun.
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Ennennäkemätön pelikokemus

  • Evnia 8000

  • 67,3 cm (26,5 tuumaa)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

360 hertsin virkistystaajuus: erittäin nopeaan ja tarkkaan pelaamiseen

360 hertsin virkistystaajuus: erittäin nopeaan ja tarkkaan pelaamiseen

Valmistaudu pelaamaan jopa 360 hertsillä ja vaikuttavalla kuvanlaadulla. Saavuta tavoitteesi ja osu kohteisiin nopeammin – kaikki tietenkin ällistyttävällä tarkkuudella. Nauti puhtaasta ja terävästä kuvasta samalla, kun selvität tasot huippunopeasti ja kirmaat kenttien läpi.

Värit säilyvät kirkkaina pitkään suojauksen ja viilennyksen ansiosta

Värit säilyvät kirkkaina pitkään suojauksen ja viilennyksen ansiosta

Estä QD-OLED-näytön aitojen värien haalistuminen ajan myötä. Jotta näyttösi käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, tässä näytössä on sisäinen grafeenipäällyste, joka pitää näytön viileänä. Grafeeni jakaa näytön sinisen valon tuottaman lämmön tasaisesti ja viilentää grafiittia tehokkaammin. Suojapäällysteen ansiosta pelaajat voivat luottaa siihen, että pelin värit säilyvät täydellisinä jokaista pikseliä myöten.

Terävät 2 560 x 1 440 -kokoiset kuvat Quad HD -tekniikan ansiosta

Terävät 2 560 x 1 440 -kokoiset kuvat Quad HD -tekniikan ansiosta

Nämä Philips-näytöt näyttävät Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämpää 2560 x 1440- ja 2560 x 1080 -kokoista Crystalclear-kuvaa. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja tehokkaiden kuvanlähteiden ansiosta uudet Philips-näytöt herättävät kuvat ja grafiikan eloon. Saat terävän Crystalclear-kuvan käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image PBTAWARD63
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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.8

5:stä

6

Arviot

3
2
1

07/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

QDOLED

JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...

Edut

BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor

12/05/2026

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

keinen besseren Monitor gehabt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor

Date of Use 2026-04-26

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor

Date of Use 2026-04-26

04/08/2025

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Monitor eccezzionale !

Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED

Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vasteaika on SmartResponsen mukainen. Mittauskuvio on yksi vaakasuuntainen viiva.

  2. DCI-P3-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931 -väriavaruuden mukaan, NTSC- ja Adobe RGB -alue CIE1976-väriavaruuden mukaan.

  3. Aktiiviset pikselit: 2560 (vaaka) x 1440 (pysty). Pikselit yhteensä: 2576 (vaaka) x 1456 (pysty), ylimääräisiä pikseleitä kullakin sivulla, tilaa varattu pikselinsiirtoa varten.

  4. Näytön 415–455 nm:n aallonpituudella tuottaman ja 400–500 nm:n aallonpituudella tuottaman valon suhteen on oltava alle 50 %.

  5. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.

  6. Näytön jalusta sisältää 35 % kierrätysmuovia.

  7. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.

  8. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

  10. NVIDIA® G-SYNC® -toimintoa tukeva liitäntä: DisplayPort

  11. Päivitä NVIDIA® G-SYNC® -ohjain uusimpaan versioon, lisätietoja on NVIDIAn sivustossa: https://www.nvidia.com/

  12. Varmista, että näytönohjaimesi tukee NVIDIA® G-SYNC® -ominaisuutta