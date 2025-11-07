2 vuoden takuu
27M2N8500/01
Evnia 8000
67,3 cm (26,5 tuumaa)
2560 x 1440 (Quad HD)
Valmistaudu pelaamaan jopa 360 hertsillä ja vaikuttavalla kuvanlaadulla. Saavuta tavoitteesi ja osu kohteisiin nopeammin – kaikki tietenkin ällistyttävällä tarkkuudella. Nauti puhtaasta ja terävästä kuvasta samalla, kun selvität tasot huippunopeasti ja kirmaat kenttien läpi.
Estä QD-OLED-näytön aitojen värien haalistuminen ajan myötä. Jotta näyttösi käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, tässä näytössä on sisäinen grafeenipäällyste, joka pitää näytön viileänä. Grafeeni jakaa näytön sinisen valon tuottaman lämmön tasaisesti ja viilentää grafiittia tehokkaammin. Suojapäällysteen ansiosta pelaajat voivat luottaa siihen, että pelin värit säilyvät täydellisinä jokaista pikseliä myöten.
Nämä Philips-näytöt näyttävät Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämpää 2560 x 1440- ja 2560 x 1080 -kokoista Crystalclear-kuvaa. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja tehokkaiden kuvanlähteiden ansiosta uudet Philips-näytöt herättävät kuvat ja grafiikan eloon. Saat terävän Crystalclear-kuvan käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.
Palkinnot
4.8
5:stä
6
Arviot
PNCS
07/11/2025
United Kingdom
QDOLED
JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...
Edut
BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
Spielerman
12/05/2026
Deutschland
Vahvistettu ostaja
keinen besseren Monitor gehabt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor
Date of Use 2026-04-26
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor
Date of Use 2026-04-26
Mannaiaeva
04/08/2025
Italia
Vahvistettu ostaja
Monitor eccezzionale !
Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Vasteaika on SmartResponsen mukainen. Mittauskuvio on yksi vaakasuuntainen viiva.
DCI-P3-alue CIE1976-väriavaruuden mukaan, sRGB-alue CIE1931 -väriavaruuden mukaan, NTSC- ja Adobe RGB -alue CIE1976-väriavaruuden mukaan.
Aktiiviset pikselit: 2560 (vaaka) x 1440 (pysty). Pikselit yhteensä: 2576 (vaaka) x 1456 (pysty), ylimääräisiä pikseleitä kullakin sivulla, tilaa varattu pikselinsiirtoa varten.
Näytön 415–455 nm:n aallonpituudella tuottaman ja 400–500 nm:n aallonpituudella tuottaman valon suhteen on oltava alle 50 %.
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.
Näytön jalusta sisältää 35 % kierrätysmuovia.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.
Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan.
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NVIDIA® G-SYNC® -toimintoa tukeva liitäntä: DisplayPort
Päivitä NVIDIA® G-SYNC® -ohjain uusimpaan versioon, lisätietoja on NVIDIAn sivustossa: https://www.nvidia.com/
Varmista, että näytönohjaimesi tukee NVIDIA® G-SYNC® -ominaisuutta