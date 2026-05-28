2 vuoden takuu
326P1H/01
P Line
32 (halkaisija 31,5 tuumaa / 80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Tässä Philips-näytössä on kiinteä USB Type-C -telakka, jota voidaan käyttää myös virransyöttöön. Älykkään ja joustavan virranhallinnan ansiosta yhteensopivan* kannettavan tietokoneen voi ladata suoraan. Ohuen käännettävän USB-C-liittimen avulla telakointi onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. Voit liittää näytön telakkaan kaikki oheislaitteet, kuten näppäimistön ja hiiren sekä RJ-45 Ethernet -kaapelin. Voit katsoa HD-videokuvaa ja siirtää dataa todella nopeasti samalla, kun lataat kannettavaa tietokonettasi.
Nämä Philips-näytöt näyttävät Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämpää 2560 x 1440- ja 2560 x 1080 -kokoista Crystalclear-kuvaa. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja tehokkaiden kuvanlähteiden – kuten USB-C, Displayport ja HDMI – ansiosta uudet näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät Ctystalclear-kuvat käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.
Palkinnot
3.0
5:stä
3
Arviot
Hannes501
28/05/2026
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Top als Hub mit Daisy Chaining
Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität
Arvioitu tuote: Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Arvioitu tuote: Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation
Date of Use 2026-05-27
Dette er unødvendig
16/11/2022
Norge
Vahvistettu ostaja
OK produkt
Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry
Edut
Slipper docking cam og mic inkludert
Haitat
Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking
Gebruikerfruit
15/02/2023
Nederland
Vahvistettu ostaja
Prachtige monitor, helaas dock slecht
Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.
Edut
Formaat, combinatie van monitor en dockingstation
Haitat
Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit
Arvioitu tuote: Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
Arvioitu tuote: Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä USB-C-, DP- tai HDMI-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan
Toiminnot, kuten näytön jakaminen sekä video- ja äänisisältöjen toistaminen verkosta, voivat vaikuttaa verkon suorituskykyyn. Äänen ja videon laatuun vaikuttavat myös käytettävät laitteet sekä verkon kaistanleveys ja suorituskyky.
USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.
USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.
DisplayPort-lähtö toimii vain, jos käytössä on DP-tulo tai USB-C-tulo.
Mac OS -käyttöjärjestelmä ei tue DP-lähtö MST -laajennustoimintoa.
Jos Ethernet-yhteys vaikuttaa hitaalta, avaa OSD-valikko ja valitse USB 3.0 tai uudempi versio, joka tukee lähiverkon nopeutta 1 G:hen asti.
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.