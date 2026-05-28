USB-C mahdollistaa kannettavan tietokoneen lataamisen suoraan näytöstä

Tässä Philips-näytössä on kiinteä USB Type-C -telakka, jota voidaan käyttää myös virransyöttöön. Älykkään ja joustavan virranhallinnan ansiosta yhteensopivan* kannettavan tietokoneen voi ladata suoraan. Ohuen käännettävän USB-C-liittimen avulla telakointi onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. Voit liittää näytön telakkaan kaikki oheislaitteet, kuten näppäimistön ja hiiren sekä RJ-45 Ethernet -kaapelin. Voit katsoa HD-videokuvaa ja siirtää dataa todella nopeasti samalla, kun lataat kannettavaa tietokonettasi.