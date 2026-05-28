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BrillianceLCD-näyttö ja USB-C-telakointi

326P1H/01

3
| (3) Arviot

1 palkinto

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Philipsin USB-C-telakka näytöille on kokonaisvaltainen ratkaisu. Voit katsella QHD-kuvaa ja ladata kannettavan (jopa 90 W) samaan aikaan yhdellä USB-C-kaapelilla. Esiin kääntyvä web-kamera ja Windows Hello sekä ketjutusmahdollisuus parantavat suorituskykyä ja käytettävyyttä.
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  • P Line

  • 32 (halkaisija 31,5 tuumaa / 80 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C mahdollistaa kannettavan tietokoneen lataamisen suoraan näytöstä

USB-C mahdollistaa kannettavan tietokoneen lataamisen suoraan näytöstä

Tässä Philips-näytössä on kiinteä USB Type-C -telakka, jota voidaan käyttää myös virransyöttöön. Älykkään ja joustavan virranhallinnan ansiosta yhteensopivan* kannettavan tietokoneen voi ladata suoraan. Ohuen käännettävän USB-C-liittimen avulla telakointi onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. Voit liittää näytön telakkaan kaikki oheislaitteet, kuten näppäimistön ja hiiren sekä RJ-45 Ethernet -kaapelin. Voit katsoa HD-videokuvaa ja siirtää dataa todella nopeasti samalla, kun lataat kannettavaa tietokonettasi.

Kiinteä RJ-45 Ethernet parantaa tietoturvaa

Kiinteä RJ-45 Ethernet parantaa tietoturvaa

Terävät 2 560 x 1 440 -kokoiset kuvat Quad HD -tekniikan ansiosta

Terävät 2 560 x 1 440 -kokoiset kuvat Quad HD -tekniikan ansiosta

Nämä Philips-näytöt näyttävät Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämpää 2560 x 1440- ja 2560 x 1080 -kokoista Crystalclear-kuvaa. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja tehokkaiden kuvanlähteiden – kuten USB-C, Displayport ja HDMI – ansiosta uudet näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät Ctystalclear-kuvat käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image AWARD-7185186

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.0

5:stä

3

Arviot

4
2

28/05/2026

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Top als Hub mit Daisy Chaining

Absolut problemloser Aufbau und Inbetriebnahme als Hub für Dell Notebook und 2. Monitor (asus) - Daisy Chaining. Verbinden mit beigefügten Kabeln einschalten geht. Prima BIldqualität

Arvioitu tuote: Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

Arvioitu tuote: Brilliance 326P1H LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

Date of Use 2026-05-27

16/11/2022

Norge

Norge

Vahvistettu ostaja

OK produkt

Jeg gidder ikke å skrive en " stil" om en dokkingstasjon. Sorry

Edut

Slipper docking cam og mic inkludert

Haitat

Uklar bruksanvisning, plyndret oppsett, krever god data/teknisk innsikt for å sette opp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 326P1H LCD-skjerm med USB-C-dokking

15/02/2023

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Prachtige monitor, helaas dock slecht

Prachtige monitor met scherp beeld en combinatie van monitor en dockingstation is ideaal. Helaas is webcam van slechte kwaliteit. Dockingstation begaf het na 1 jaar, usb functionaliteit werkt sindsdien niet meer en speakers kraken soms onverklaarbaar.

Edut

Formaat, combinatie van monitor en dockingstation

Haitat

Dockingstation defect, webcam slechte kwaliteit

Arvioitu tuote: Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

Arvioitu tuote: Brilliance 326P1H LCD-monitor met USB-C-dock

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä USB-C-, DP- tai HDMI-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  4. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  5. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  6. Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan

  7. Toiminnot, kuten näytön jakaminen sekä video- ja äänisisältöjen toistaminen verkosta, voivat vaikuttaa verkon suorituskykyyn. Äänen ja videon laatuun vaikuttavat myös käytettävät laitteet sekä verkon kaistanleveys ja suorituskyky.

  8. USB-C-videolähetys edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.

  9. USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.

  10. DisplayPort-lähtö toimii vain, jos käytössä on DP-tulo tai USB-C-tulo.

  11. Mac OS -käyttöjärjestelmä ei tue DP-lähtö MST -laajennustoimintoa.

  12. Jos Ethernet-yhteys vaikuttaa hitaalta, avaa OSD-valikko ja valitse USB 3.0 tai uudempi versio, joka tukee lähiverkon nopeutta 1 G:hen asti.

  13. EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.

  14. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.