Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Kompaktiin käyttöön Kompaktiin käyttöön Kompaktiin käyttöön
      Energy Label Europe F Energiamerkintä
      Saat lisätietoja lataamalla: Energiamerkintä (PDF 902.0KB)

      LED Full HD -TV

      32PQS6901/12

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Kompaktiin käyttöön

      Kompakti ruutu. Hyvä hinta. Laadukas kuvan- ja äänenlaatu. Moniulotteinen Ambilight ja Smart TV -suosikkisisältösi Full HD -laatu takaavat mukaansatempaavan katselukokemuksen kotona tai matkan päällä.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Ambilight

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Tätä tuotetta
      LED
      - {discount-value}

      LED

      Full HD -TV

      yhteensä

      recurring payment

      Kompaktiin käyttöön

      • 80 cm (32 tuumaa)
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Pieni, älykäs ja monipuolinen

      Pieni, älykäs ja monipuolinen

      Tyylikäs jalusta ja virtaviivaiset mitat tekevät tästä älytelevisiosta täydellisen lisän pienempiin tiloihin. Tarkkaan harkitun muotoilunsa ansiosta se sulautuu täydellisesti kaikkiin ympäristöihin.

      On televisioita. Ja sitten on Ambilight TV

      On televisioita. Ja sitten on Ambilight TV

      Ambilightin integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Elokuvat, urheilu, musiikkivideot ja pelit näyttävät jatkuvan kuvaruudun ulkopuolelle upottaen sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.

      Quantum Dot -väreillä parannettu FHD-tarkkuus

      Quantum Dot -väreillä parannettu FHD-tarkkuus

      Eloisat värit. Terävät yksityiskohdat. Quantum Dot -väritarkkuus. Nauti jokaisesta henkeäsalpaavasta yksityiskohdasta niin valoisissa kuin pimeämmässäkin kohtauksissa.

      Terävyyttä ja yksityiskohtia Pixel Plus Full HD -laadulla.

      Terävyyttä ja yksityiskohtia Pixel Plus Full HD -laadulla.

      Pixel Plus -tarkkuutta. Loistavaa erottelua pienemmillekin ruuduille. Full HD -tarkkuus ja uskomaton värikylläisyys – tämä pienikokoinen QLED-TV toistaa yksityiskohdat juuri niin kuin pitääkin.

      Väriä ja kontrastia HDR10- ja HLG-ominaisuuksilla

      Väriä ja kontrastia HDR10- ja HLG-ominaisuuksilla

      Kirkkaammat värit. Eloisat sävyt. Pimeimpienkin kohtauksien ja kirkkaimpienkin välähdysten ytimessä on selkeys. Suuri dynaaminen alue tarjoaakin upeita näkymiä selkeillä väreillä ja kontrasteilla.

      Dolby Audio tarkkaa ja selkeää ääntä varten

      Dolby Audio tarkkaa ja selkeää ääntä varten

      Kuuntele. Jokaista hetkeä. Tätä on kristallinkirkas Dolby Audio. Dialogista tanssikohtauksiin, toimintaelokuvista ällistyttäviin luontohetkiin – ääni pysyy selkeänä joka tilanteessa.

      Sisällön etsiminen on helppoa Titan-käyttöjärjestelmän avulla

      Sisällön etsiminen on helppoa Titan-käyttöjärjestelmän avulla

      Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmän ansiosta saat suosikkisisältösi nopeasti käsiisi. Laaja valikoima hittielokuvia, TV-sarjoja ja dokumentteja on vain yhden painalluksen päässä. Mitä ikinä haluatkaan katsoa, kaikki parhaat suoratoistosovellukset ovat aina helposti käden ulottuvilla.

      Saumaton yhdistettävyys älykodin verkkoihin

      Saumaton yhdistettävyys älykodin verkkoihin

      Matter Smart Home -yhteensopivuus tarkoittaa, että voit ohjata televisiotasi Matter Smart Home -sovelluksella tai ääniohjata sitä Alexa-laitteilla tai Google-älykaiuttimilla. Näin voit puhumalla löytää elokuvia, sarjoja, saada suosituksia ja löytää vaikka mitä muuta sisältöä.

      Ekologista muotoilua – eurooppalaista laatua

      Ekologista muotoilua – eurooppalaista laatua

      Vastuullisuus yhdistyy tyyliin. Kaunis televisio on suunniteltu ekologisesti: kaukosäädin on valmistettu kierrätysmuovista ja FSC-sertifioidut pakkaus- ja painomateriaalit kierrätyspaperista. Eco-tila vähentää kaikkien sisältöjen ja asetusten virrankulutusta yhdellä napautuksella.

      Tekniset tiedot

      • Ambilight

        Ambilight-ominaisuudet
        • Pelitila
        • Mukautuu seinän väriin
        • Ambilight Music
        • Odotusvalotila
        • Ambilight FTI -animaatio
        • Aamuherätys
        • AmbiSleep
        Ambilight-versio
        3 sivulla

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (tuuma)
        32  tuumaa
        Ruudun halkaisija (cm)
        80  cm
        Näyttö
        Full HD QLED
        Näytön resoluutio
        1920 x 1080
        Natiivivirkistystaajuus
        60  Hz
        Kuvatekniikka
        Pixel Plus HD
        Kuvanparannus
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Peli
        • Kotiteatteri
        • Näyttö
        • Oma asetus
        • Super Resolution
        • Dynaaminen kontrasti

      • Näytön tulotarkkuus

        Tarkkuus – virkistystaajuus
        576p - 50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz / 60 Hz, 1366 x 768 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Digitaalitelevisio
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signaalivoimakkuuden ilmaisin
        Kyllä
        Teksti-tv
        1000 sivun Hyperteksti-tv
        HEVC-tuki
        Kyllä

      • Smart TV

        SmartTV-sovellukset*
        • Netflix*
        • HBO
        • NFT-sovellus*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • TITAN-kanava
        käyttöjärjestelmä
        TITAN-käyttöjärjestelmä
        Muistin koko (Flash)*
        8 Gt

      • Smart TV -ominaisuudet

        Vuorovaikutteinen televisio
        HbbTV
        Ääniavustaja*
        • Alexa-yhteensopiva
        • Google Home -yhteensopiva
        Älykotikokemus
        • MATTER
        • Control4
        TTS-tuki
        Kyllä

      • Multimediasovellukset

        Toistettavat videotiedostot
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Toistettavat musiikkitiedostot
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstitysmuodon tuki
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Toistettavat kuvatiedostot
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ääni

        Audio
        2.0-kanavainen
        Lähtöteho (RMS)
        12 W
        Kaiutinkokoonpano
        2 x 6 W:n koko äänialueen kaiutinta
        Äänimoottori
        Perusäänimoottori
        Pääkaiutin
        Koko äänialueen bassorefleksikaiutin (FR01A)

      • Liitännät

        HDMI-liitäntöjen määrä
        3
        HDMI-ominaisuudet
        • 1080i, 1080p (HDCP-tuki)
        • Audio Return Channel (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Kaukosäätimen infrapunaliitäntä
        • Järjestelmän äänensäätö
        • Järjestelmän valmiustila
        • Toisto yhdellä painikkeella
        USB-liitäntöjen lukumäärä
        2
        Langaton yhteys
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, yksikaistainen
        HDCP 2.3
        Kaikissa HDMI-liitännöissä
        HDMI ARC
        Kyllä, HDMI1
        EasyLink 2.0
        • Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä
        • HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle

      • Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • EU:n energiakortti

        SDR:n energialuokka
        E
        HDR:n energialuokka
        F
        Verkon valmiustila
        2,0  W
        Käytetty paneelitekniikka
        LED LCD

      • Virta

        Verkkovirta
        AC 100 – 240 V 50/60 Hz
        Virrankulutus valmiustilassa
        alle 0,5 W
        Virransäästöominaisuudet
        • Automaattinen virrankatkaisuajastin
        • Kuvanmykistys (radio)
        • Eco-tila
        • Valosensori

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • 2 AAA-paristoa
        • Virtajohto
        • Kaukosäädin
        • Pöytäjalusta
        • Pikaopas
        • Turvallisuus- ja lakitietovihko

      • Muotoilu

        Television värit
        Muovinen musta alareunus
        Jalustamalli
        Hiilenharmaa muovinen saippuapala

      • Mitat

        Kahden jalustan välimatka
        635  mm
        Sopii seinätelineeseen
        100 x 200 mm
        TV ilman jalustaa (L x K x S)
        718,4 x 419 x 61,1 mm
        TV ja jalusta (L x K x S)
        718,4 x 446,5 x 197 mm
        TV:n paino ilman jalustaa
        3,38 kg
        TV:n ja jalustan paino
        3,45 kg

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
      • TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
      • Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
      • Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
      • Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.
      • TV:n ääniohjauspalvelujen saatavuus vaihtelee maan ja kielen mukaan. Viimeisimmät tiedot saat asiakaspalvelusta.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.