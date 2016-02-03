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  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä
  • Kun tavanomainen ei riitä

Tuotanto lopetettu

X-tremeVisionauton ajovalopolttimo

12972XV+B1

1.9
| (10) Arviot
Kun tavanomainen ei riitä
Philips X-tremeVision -ajovalopolttimoita kirkkaampia saa hakea. Niiden jopa 130 % kirkkaampi ja erittäin pitkä valokeila päihittää useimpien kilpailijoiden ajovalopolttimot. Näe kauemmas, reagoi nopeammin ja aja turvallisemmin.
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Jopa 130 % kirkkaampi valo

Kun tavanomainen ei riitä

  • Polttimotyyppi: H7

  • pakkauskoko: 1

  • 12 V, 55 W

  • enemmän kirkkautta

Huomattavasti valkoisempi valo parantaa ajomukavuutta ja turvallisuutta

Kirkas valkoinen jopa 3 500 kelvinin valo on huomattavasti valkoisempi kuin tavallisissa ajovalopolttimoissa. Philipsin patentoitu Gradient Coating™ -tekniikka tuottaa voimakkaamman valon. Erittäin kirkkaan valaisun ansiosta ajaminen on erittäin miellyttävää myös pimeässä.

Turvallinen koko käyttöiän, jotta näet ja näyt paremmin

Turvallinen koko käyttöiän, jotta näet ja näyt paremmin

Toimimattomat osat ovat riski sinulle ja ajoneuvollesi. Tämä pätee erityisesti ajovalopolttimoihin. Toimimaton ajovalopolttimo vähentää omaa ja vastaantulevan liikenteen näkyvyyttä ja turvallisuutta. Philips X-tremeVision -polttimot on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi. Näet ja näyt siis pidempään kuin millään muulla vastaavalla polttimolla.

Erittäin laaja ja tehokas valokeila

Philips X-tremeVision -halogeenipolttimot valaisevat tehokkaammin, niiden värilämpötila on suurempi, ja niiden tuottama valokeila halogeenipolttimoiden parhaita.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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1.9

5:stä

10

Arviot

3

03/02/2016

Suomi

Suomi

Hyvä, mutta hintava

Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

18/11/2016

Deutschland

Deutschland

Gute Lichtausbeute

Ich habe diese Birne in meinem Golf VI sSchon Gehabt. Jetzt fahre ich einene Ford Fieste und habe immernoch die Gleiche birne drinnen seit ca 5 jahren. Ich habe nicht eingesehen das ich die birnen im Golf drinne lassen soll :D.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

22/06/2016

Suomi

Suomi

Kestävyys huono

Lamput palaa tosi herkästi, saa vaihtaa yhtenään. Hintaansa nähden huono. Emme osta enää.

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

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