2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
12972XV+B1
Polttimotyyppi: H7
pakkauskoko: 1
12 V, 55 W
enemmän kirkkautta
Kirkas valkoinen jopa 3 500 kelvinin valo on huomattavasti valkoisempi kuin tavallisissa ajovalopolttimoissa. Philipsin patentoitu Gradient Coating™ -tekniikka tuottaa voimakkaamman valon. Erittäin kirkkaan valaisun ansiosta ajaminen on erittäin miellyttävää myös pimeässä.
Toimimattomat osat ovat riski sinulle ja ajoneuvollesi. Tämä pätee erityisesti ajovalopolttimoihin. Toimimaton ajovalopolttimo vähentää omaa ja vastaantulevan liikenteen näkyvyyttä ja turvallisuutta. Philips X-tremeVision -polttimot on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi. Näet ja näyt siis pidempään kuin millään muulla vastaavalla polttimolla.
Philips X-tremeVision -halogeenipolttimot valaisevat tehokkaammin, niiden värilämpötila on suurempi, ja niiden tuottama valokeila halogeenipolttimoiden parhaita.
1.9
5:stä
10
Arviot
Jami
03/02/2016
Suomi
Hyvä, mutta hintava
Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
Sh4rk
18/11/2016
Deutschland
Gute Lichtausbeute
Ich habe diese Birne in meinem Golf VI sSchon Gehabt. Jetzt fahre ich einene Ford Fieste und habe immernoch die Gleiche birne drinnen seit ca 5 jahren. Ich habe nicht eingesehen das ich die birnen im Golf drinne lassen soll :D.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Marja
22/06/2016
Suomi
Kestävyys huono
Lamput palaa tosi herkästi, saa vaihtaa yhtenään. Hintaansa nähden huono. Emme osta enää.
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo