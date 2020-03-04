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Tuotanto lopetettu

4100 seriesErittäin ohut LED-TV

39PHS4112/12

3.8

| (58) Arviot

Erittäin ohut LED-TV

Tyylikäs ja loistava hinta-laatusuhde. Philips 4100 -televisio, jossa on Digital Crystal Clear -tekniikka, takaa HD-kuvanlaadun, suuren kontrastin ja selkeän äänentoiston. Tämä helppokäyttöinen malli tarjoaa vaivattoman viihdekokemuksen.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Digital Crystal Clear -tekniikan avulla

Erittäin ohut LED-TV

  • 98 cm (39")

  • LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Ohuet ja viimeistellyt jalat henkivät ilmavuutta

Uuden television muotoilussa ja teknisessä suunnittelussa otetaan huomioon pienimmätkin yksityiskohdat. Uusien reunajalkojen ansiosta television alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Näin reunajalat syventävät katseluelämystä ja antavat televisiolle modernin ilmeen.

Digital Crystal Clear: tarkkuutta, jonka haluat jakaa

Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.

LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti

LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

58

Arviot

04/03/2020

Deutschland

Deutschland

Gutes Gerät

Läuft wie er soll außer er läuft länger als 24 Stunden dann sollte man mal eine Pause machen

Edut

leichte Bedienung

Haitat

Der Klang lässt sich verbessern

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV

Käyttöpäivä 2019-09-04

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV

Käyttöpäivä 2019-09-04

20/08/2018

Italia

Italia

Domanda a carattere generale.

Il televisore è ottimo, però, se mi si dovesse rompere il telecomando, come faccio a vedere i programmi ? non c'è il sistema "manuale", cosa mi consigliate ? grazie.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile

10/08/2018

France

France

Tres bonne qualité

Un produit PHILIPS fidèle a la marque ,excellent qualité d'image et son ,simple a installer ! Le plus du produit : des mises a jour du logiciel( a condition d'avoir un pc avec internet et une clé USB ) .D'autres fabricants ne procurent jamais de mise a jour de leurs produits ....

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 32PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 4100 series 32PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.