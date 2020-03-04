2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
39PHS4112/12
Erittäin ohut LED-TV
Tyylikäs ja loistava hinta-laatusuhde. Philips 4100 -televisio, jossa on Digital Crystal Clear -tekniikka, takaa HD-kuvanlaadun, suuren kontrastin ja selkeän äänentoiston. Tämä helppokäyttöinen malli tarjoaa vaivattoman viihdekokemuksen.
98 cm (39")
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Uuden television muotoilussa ja teknisessä suunnittelussa otetaan huomioon pienimmätkin yksityiskohdat. Uusien reunajalkojen ansiosta television alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Näin reunajalat syventävät katseluelämystä ja antavat televisiolle modernin ilmeen.
Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.
LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.
3.8
5:stä
58
Arviot
Lars44
04/03/2020
Deutschland
Gutes Gerät
Läuft wie er soll außer er läuft länger als 24 Stunden dann sollte man mal eine Pause machen
Edut
leichte Bedienung
Haitat
Der Klang lässt sich verbessern
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV
Käyttöpäivä 2019-09-04
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV
Käyttöpäivä 2019-09-04
piero52
20/08/2018
Italia
Domanda a carattere generale.
Il televisore è ottimo, però, se mi si dovesse rompere il telecomando, come faccio a vedere i programmi ? non c'è il sistema "manuale", cosa mi consigliate ? grazie.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHS4112 TV LED ultra sottile
didier08800
10/08/2018
France
Tres bonne qualité
Un produit PHILIPS fidèle a la marque ,excellent qualité d'image et son ,simple a installer ! Le plus du produit : des mises a jour du logiciel( a condition d'avoir un pc avec internet et une clé USB ) .D'autres fabricants ne procurent jamais de mise a jour de leurs produits ....
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 4100 series 32PHS4112 Téléviseur LED ultra-plat
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.