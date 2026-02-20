40PQS6901/12
Kompaktiin käyttöön
Kompakti ruutu. Hyvä hinta. Laadukas kuvan- ja äänenlaatu. Moniulotteinen Ambilight ja Smart TV -suosikkisisältösi Full HD -laatu takaavat mukaansatempaavan katselukokemuksen kotona tai matkan päällä.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Full HD -TV
Tyylikäs jalusta ja virtaviivaiset mitat tekevät tästä älytelevisiosta täydellisen lisän pienempiin tiloihin. Tarkkaan harkitun muotoilunsa ansiosta se sulautuu täydellisesti kaikkiin ympäristöihin.
Ambilightin integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi ja ympäröivät television värikkäällä hehkulla. Elokuvat, urheilu, musiikkivideot ja pelit näyttävät jatkuvan kuvaruudun ulkopuolelle upottaen sinut entistä syvemmälle katselukokemukseen. Kun olet kerran kokeillut sitä, et enää halua olla ilman.
Eloisat värit. Terävät yksityiskohdat. Quantum Dot -väritarkkuus. Nauti jokaisesta henkeäsalpaavasta yksityiskohdasta niin valoisissa kuin pimeämmässäkin kohtauksissa.
Pixel Plus -tarkkuutta. Loistavaa erottelua pienemmillekin ruuduille. Full HD -tarkkuus ja uskomaton värikylläisyys – tämä pienikokoinen QLED-TV toistaa yksityiskohdat juuri niin kuin pitääkin.
Kirkkaammat värit. Eloisat sävyt. Pimeimpienkin kohtauksien ja kirkkaimpienkin välähdysten ytimessä on selkeys. Suuri dynaaminen alue tarjoaakin upeita näkymiä selkeillä väreillä ja kontrasteilla.
Kuuntele. Jokaista hetkeä. Tätä on kristallinkirkas Dolby Audio. Dialogista tanssikohtauksiin, toimintaelokuvista ällistyttäviin luontohetkiin – ääni pysyy selkeänä joka tilanteessa.
Philips Smart TV:n Titan-käyttöjärjestelmän ansiosta saat suosikkisisältösi nopeasti käsiisi. Laaja valikoima hittielokuvia, TV-sarjoja ja dokumentteja on vain yhden painalluksen päässä. Mitä ikinä haluatkaan katsoa, kaikki parhaat suoratoistosovellukset ovat aina helposti käden ulottuvilla.
Matter Smart Home -yhteensopivuus tarkoittaa, että voit ohjata televisiotasi Matter Smart Home -sovelluksella tai ääniohjata sitä Alexa-laitteilla tai Google-älykaiuttimilla. Näin voit puhumalla löytää elokuvia, sarjoja, saada suosituksia ja löytää vaikka mitä muuta sisältöä.
Vastuullisuus yhdistyy tyyliin. Kaunis televisio on suunniteltu ekologisesti: kaukosäädin on valmistettu kierrätysmuovista ja FSC-sertifioidut pakkaus- ja painomateriaalit kierrätyspaperista. Eco-tila vähentää kaikkien sisältöjen ja asetusten virrankulutusta yhdellä napautuksella.
Ambilight
