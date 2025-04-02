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  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
  • Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta

Xenon X-tremeVision gen2Xenon-ajovalopolttimo

42403XV2C1

3.8
| (256) Arviot
Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta
Xenon-tekniikan viimeisin taidonnäyte on X-tremeVision gen2 -polttimo, jonka laaja valokeila vie valon kirkkauden uudelle tasolle. Erittäin tehokas polttimo tekee ajamisesta turvallista ja mukavaa.
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Havaitse jokainen töyssy, kaarre ja este

Aja turvallisesti kirkkaiden valojen ansiosta

  • Polttimotyyppi: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Parempi näkyvyys tekee ajosta turvallisempaa ja mukavampaa

Parempi näkyvyys tekee ajosta turvallisempaa ja mukavampaa

Valo on tärkeä osa ajamista. Voit vähentää vaaratilanteita helposti käyttämällä laadukkaampia polttimoita. Xenon X-tremeVision gen2 -polttimoiden käyttö parantaa näkyvyyttä, joten näet esteet ja liikennemerkit aikaisemmin ja ehdit reagoida ajoissa. Valon spektri on säädetty silmien luonnollisen valoherkkyyden mukaan. Ajovalopolttimon 4 800 K:n värilämpötila ei rasita silmiä ja tekee pimeäajosta turvallisempaa ja mukavampaa.

Philips on innovatiivisen Xenon HID -tekniikan keksijä

Philips on innovatiivisen Xenon HID -tekniikan keksijä

Xenon HID (High Intensity Discharge) -polttimot tuottavat kaksi kertaa enemmän valoa, joten ajaminen on turvallista kaikissa olosuhteissa. Tutkimusten mukaan Xenon-polttimot auttavat kuljettajia keskittymään tiehen paremmin sekä tunnistamaan esteitä ja liikennemerkkejä paljon perinteisiä polttimoita aikaisemmin. Päivänvalon sävyä vastaava voimakas valkoinen valo sopii erinomaisesti pimeyden peittoamiseen.

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

256

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

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