2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
42403XVC1
Polttimotyyppi: D3S
Pakkauskoko: 1
42 V, 35 W
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.
Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.
Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsemia.
3.7
5:stä
3
Arviot
Johaken42
15/03/2017
France
Parfaite
En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile
danny67
10/03/2014
Italia
Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente
Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
GiuseppeB
01/01/2016
Italia
Delusione
Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.
Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon
Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon