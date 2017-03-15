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Tuotanto lopetettu

Xenon X-tremeVision plusAuton Xenon-ajovalopolttimo

42403XVC1

3.7
| (3) Arviot
Feel safe, drive safe
Tehokas ja kirkas Xenon-valoratkaisu tarjoaa jopa 50 % enemmän näkyvyyttä. Philips Xenon X-tremeVision on paras valinta vaativalle kuljettajalle.
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Jopa 50 % enemmän näkyvyyttä

Feel safe, drive safe

  • Polttimotyyppi: D3S

  • Pakkauskoko: 1

  • 42 V, 35 W

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja

Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja

Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsemia.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

3

Arviot

4
3
2

15/03/2017

France

France

Parfaite

En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

10/03/2014

Italia

Italia

Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente

Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

01/01/2016

Italia

Italia

Delusione

Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.

Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

Arvioitu tuote: Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

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