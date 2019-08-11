2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
43PUS7363/12
Erittäin ohut 4K UHD LED Android TV
Nauti elokuvista, TV-ohjelmista ja peleistä 4K UHD TV:ssä. Android TV, langaton yhteys ja Ambilight saavat suosikkisisältösi näyttämään entistäkin upeammilta.
108 cm (43") Ambilight TV
1600 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect -kuvajärjestelmä
Jätä perinteinen TV-tarjonta taaksesi Google Play Kaupan ja Philipsin sovelluksien avulla. Koe loputtomasti elokuvia, TV-ohjelmia, musiikkia, sovelluksia ja pelejä verkossa.
Philips Quad Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä tuottavat yhdessä jännittävän pelikokemuksen. Androidin ansiosta myös valikoissa liikkuminen, sovellusten avaaminen ja videoiden toistaminen on nopeaa, helppoa ja hauskaa.
Micro Dimming Pro optimoi TV-kuvan kontrastin huoneen valaistuksen mukaan. Lisäksi edistynyt ohjelmisto analysoi kuvaa 6 400 eri kohdasta ja tuottaa uskomattoman luonnollisen kontrastin ja kuvanlaadun vuorokaudenajasta riippumatta.
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4.5
5:stä
66
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
Lahna
11/08/2019
Sverige
Bra produkt, utmärkt bild och funktioner
Krångligt gränssnitt för att starta appar utom Netflix. Sorteringsfunktion eller "favoriter" borde finnas. "Nästa" funktionen är värdelös i dagens utformning. Lokal uppspelning från USB utmärkt.
Arvioitu tuote: 7300 series 55PUS7363 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Arvioitu tuote: 7300 series 55PUS7363 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
mickerehn
01/08/2019
Sverige
Mycket prisvärd tv med hög upplösning och Ambilight
Jag har haft ett antal olika modeller från Philips tv under åren och nu var det dags att uppgradera till en bättre modell. Denna är prisvärd, bra upplösning, Ambiligt och lätthanterad samt med inbyggd Google Assistent gör den till ett bra val.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7300 series 50PUS7363 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7300 series 50PUS7363 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Leffe507
07/12/2018
Sverige
Verkar fungera bra.
TVn fungerar bra men det är lite svårt att skriva på fjärrkontrollen. Provperioden på Netflix gick inte att få igång men det är nog ett handhavandefel. Jag är inte så teknisk..
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7300 series 55PUS7363 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 7300 series 55PUS7363 Tunn Android LED-TV med 4K UHD
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on Google Play Kaupassa.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
Huomaa, että Amazon-sovellukset eivät välttämättä ole käytettävissä maassasi. (Tällä hetkellä Amazon-sovellukset toimivat vain Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Itävallassa.)
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
Google Assistant toimitetaan ohjelmistopäivityksenä vuoden 2018 Android-TV-malleihin.
Sen toimivuus on riippuvainen sisäänrakennetuista ChromeCast-sovelluksista ja älylaitteista. Lisätietoja on sisäisillä ChromeCast-tuotesivuilla.