2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuki
55PUS8602/12
Tuotanto lopetettu
Miten hiiri/näppäimistö liitetään Philips-TV:hen?
Philips-TV:n kuvan ja äänen synkronointi
Mitä tehdä, jos Philips-TV:ssä näkyy pysty- tai vaakasuuntaisia viivoja?
Miten Philips TV:n kuvamuotoa vaihdetaan?
Miten television PIN-koodi muutetaan tai nollataan?
Miten hiiri ja näppäimistö liitetään Philips-TV:hen?
Mitä tehdä, kun näyttöön tulee tietoja Philipsin TV:stä? (Kauppa-tila)
Äänikuvauksen poistaminen käytöstä
Mitä HDR-sisältö on ja mitkä Philips-televisiot tukevat HDR-muotoa?
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Mitä tehdä, kun Philips-television ohjelmistopäivitys epäonnistuu?
Miten tiedostoja jaetaan tietokoneesta Philips-televisioon?
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Satelliittikanavien asentaminen - Android 2016-17
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Televisiossa näkyy viesti ”Philips-palvelinta ei löydy”
Mitä tehdä, jos Philips TV:n kaiuttimista ei kuulu ääntä?
Mitä tehdä, jos Philips-TV ei käynnisty?
Mitä tehdä, kun Philips-TV ei reagoi infrapunakaukosäätimeen?
Miten ohjelma tallennetaan kiintolevylle?
Miten ulkoinen laite liitetään Philips-televisioon?
Miten Nintendo Wii liitetään televisioon?
Philips-TV:n yhdistäminen Internetiin (Android)
Philips-TV:n langattoman yhteyden vianmääritys
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