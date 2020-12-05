2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
55PUS8602/12
Quantum Dot 4K-LED -televisio ja Android TV
Mullistavassa Philips 8600 -sarjassa on käytetty Quantum Dot LED TV -televisiota, uskomatonta P5-moottoria ja kelluvaa SoundBar-kaiutinta. Upean television todentuntuinen kuva ja vaikuttava äänentoisto tarjoavat vastustamattoman elämyksen.
139 cm (55")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 Gt:n laajennettava muisti
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philipsin Perfect Color -tekniikka toistaa värit uskomattoman realistisina biljoonissa eri värisävyissä. Tekniikka yhdistää hämmästyttävän laajan väriskaalan hienostuneeseen värin käsittelyyn. Perfect Color -tekniikka hyödyntää 100 prosentin värialuetta ja 2,250 biljoonan värin käsittelyä, joten television kuva on realistisempi kuin koskaan aikaisemmin.
Erinomainen äänenlaatu pienessä paketissa. Ohut kaiutinpalkki sisältää monta mikroelementtiä, jotka toistavat korkeat taajuudet kauniina ja keskiäänet luonnollisina. Kun kuulet selkeästi jokaisen kuiskauksen, askeleen ja narahduksen, voit helposti kuvitella, kuinka upealta räjähdykset ja muut kovat efektit kuulostavat. Bassostakaan ei tarvitse tinkiä, sillä strategisesti sijoitetut takakaiuttimet tuottavat syvää ja täyteläistä bassoääntä. Tämä televisio kuulostaa yhtä hyvältä kuin näyttää.
Google Play Store ja Philipsin sovellusgalleria laajentavat television viihdevalikoimaa: verkosta löydät valtavan valikoiman elokuvia, TV-ohjelmia, musiikkia, sovelluksia ja pelejä. 16 Gt:n vakiomuisti on laajennettavissa ja tarjoaa reilusti tallennustilaa sovelluksille ja muulle sisällölle.
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3.9
5:stä
76
Arviot
ElvisP
05/12/2020
Sverige
Jättebra 4K TV. Fantastiskt pris! Ambilight! 9/10
Väldigt bra LED-LCD-tv från Philips. 65" ger biokänsla, 4K, bra ljusstyrka, bra svärta för att vara en "LED"-TV, ljudet är klart bättre än vad man kan förvänta sig. Snygg samt slimmad design. Ambilight = bara den funktionen är värd någon tusing. 9/10
Edut
Se recension
Haitat
Att det inte är OLED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8600 series 65PUS8602 LED med 4K Quantum Dot som drivs av Android TV
Käyttöpäivä 2019-12-05
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8600 series 65PUS8602 LED med 4K Quantum Dot som drivs av Android TV
Käyttöpäivä 2019-12-05
Kelvin
18/09/2018
Sverige
Skit grym tv!
Har haft denna tv i cirka två månader och det är den bästa tven som jag har haft hittills, det ända som kan vara dåligt med den är väl att ibland laggar eller hackar ” Natural motion” vid moment. Om ni vet hur man fixar det vill jag gärna veta, tror det har med att jag tog fel inställningar eller nåt. Dessutom så är ljudet inte så bra, skulle säga att det är bättre om man köper till nåt 5.1 ljudsystem som jag har gjort. Då kommer det låta kanon! Men annars älskar jag denna tv, bilden HDR, ljuset allt! Man blir helt uppsluken när man kollar på den. Rekommenderar väldigt mycket!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8600 series 55PUS8602 LED med 4K Quantum Dot som drivs av Android TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8600 series 55PUS8602 LED med 4K Quantum Dot som drivs av Android TV
Marathonkillen
02/01/2018
Sverige
Bilden är fantastisk med en färgåtergivning som är utsökt!
Myckt bra bild och färgåtergivning. Ljudet är okej. Trådlösa nätverkskortet klarar inte av kanaler högre kanal 36. Det ställer till problem när den skall anslutas trådlöst. Ljudlisten är bra. Snygg design. Lättanvänd och installationen går snabbt och enkelt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8600 series 55PUS8602 LED med 4K Quantum Dot som drivs av Android TV
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8600 series 55PUS8602 LED med 4K Quantum Dot som drivs av Android TV
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on Google Play Kaupassa.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
Cloud Gaming -pelitarjonta riippuu pelituottajista.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.
MultiRoom-palvelin ja -asiakaslaite tukevat vain maksuttomien kanavien digitaalisia ohjelmia.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
Soundbar-kaiutin, kaiutin ja muut äänentoistolaitteet edellyttävät HDMI-liitäntää.