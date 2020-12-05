Näyttävää ääntä

Erinomainen äänenlaatu pienessä paketissa. Ohut kaiutinpalkki sisältää monta mikroelementtiä, jotka toistavat korkeat taajuudet kauniina ja keskiäänet luonnollisina. Kun kuulet selkeästi jokaisen kuiskauksen, askeleen ja narahduksen, voit helposti kuvitella, kuinka upealta räjähdykset ja muut kovat efektit kuulostavat. Bassostakaan ei tarvitse tinkiä, sillä strategisesti sijoitetut takakaiuttimet tuottavat syvää ja täyteläistä bassoääntä. Tämä televisio kuulostaa yhtä hyvältä kuin näyttää.