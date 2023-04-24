Hakuehdot

      Energy Label Europe E Energiamerkintä
      Saat lisätietoja lataamalla: Energiamerkintä (PDF 205.0KB)

      LED 4K TV

      65PUS7008/12

      Mitä ikinä haluatkin katsella, tämä älytelevisio löytää sen nopeasti. Vanhat suosikit, uudet julkaisut – rentoudu ja anna television etsiä hakemasi sisältö suoratoistopalveluista. TV:ssä on myös eloisa kuva ja mukaansatempaava ääni.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Valitettavasti tämä tuote ei ole enää saatavilla

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki 4K Ultra HD

      • 164 cm (65") TV
      • Tukee keskeisimpiä HDR-muotoja
      • Philips Smart TV
      Terävä kuva. Eloisa katselukokemus.

      Terävä kuva. Eloisa katselukokemus.

      Tämä 4K LED TV tuottaa kaikkeen katselemaasi kirkkaan ja terävän kuvan sekä eloisat värit. Televisio tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja, joten HDR-sisältö näkyy yksityiskohtaisempana myös erityisen tummissa tai kirkkaissa kohdissa.

      Mahtavaa televisionkatselua, mutkattomasti. Philips Smart TV.

      Mahtavaa televisionkatselua, mutkattomasti. Philips Smart TV.

      Uudella älytelevisiollamme löydät kaiken nopeasti. Onko sarja kesken? Voit jatkaa katselua suoraan aloitusnäytöltä. Jos etsit jotain uutta, voit selata eri kategorioita, kuten toimintaa tai draamaa, ja nähdä ehdotuksia suosituimmista suoratoistopalveluista yhdessä paikassa.

      Ohut TV. Valmiina tulevaisuuteen.

      Ohut TV. Valmiina tulevaisuuteen.

      Etsitkö tilaan sopivaa televisiota? Tämän 4K-älytelevision käytännössä reunukseton kuvaruutu sopii lähes joka sisustukseen, ja ohuiden mattamustien jalkojen ansiosta kuvaruutu näyttää leijuvan. Pakkauksissamme ja pakkausmateriaaleissamme käytetään kierrätettyä pahvia ja paperia.

      Erinomainen pelaamiseen. VRR ja lyhyt viive kaikilla konsoleilla.

      Erinomainen pelaamiseen. VRR ja lyhyt viive kaikilla konsoleilla.

      HDMI 2.1 takaa viiveettömän pelikokemuksen ja sulavan grafiikan, jotta saat kaiken irti konsolistasi. Televisiossa on VRR-tuki ja lyhyen viiveen asetus, joka otetaan automaattisesti käyttöön, kun käynnistät konsolin.

      Tekniset tiedot

      • Kuva/näyttö

        Ruudun halkaisija (tuuma)
        65  tuumaa
        Ruudun halkaisija (cm)
        164  cm
        Näyttö
        4K Ultra HD LED
        Näytön resoluutio
        3 840 x 2 160
        Natiivivirkistystaajuus
        60  Hz
        Kuvatekniikka
        Pixel Precise Ultra HD
        Kuvanparannus
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+-yhteensopiva

      • Näytön tulotarkkuus

        Tarkkuus – virkistystaajuus
        • 576p – 50 Hz
        • 640x480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920x1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz
        • 2560x1440 – 60 Hz
        • 3840x2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

        Digitaalitelevisio
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videotoisto
        • PAL
        • SECAM
        TV-ohjelmaopas*
        8 päivän elektroninen ohjelmaopas
        Signaalivoimakkuuden ilmaisin
        Kyllä
        Teksti-tv
        1000 sivun Hyperteksti-tv
        HEVC-tuki
        Kyllä

      • Smart TV

        käyttöjärjestelmä
        Smart TV parannetulla käyttöjärjestelmällä

      • Smart TV -ominaisuudet

        Käyttäjien vuorovaikutus
        • SimplyShare
        • Näytön peilaus
        Vuorovaikutteinen televisio
        HbbTV
        SmartTV-sovellukset*
        • YouTube
        • Philips-kauppa
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Ääniavustaja*
        • Alexa-yhteensopiva
        • Google Home -yhteensopiva

      • Multimediasovellukset

        Toistettavat videotiedostot
        • Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Toistettavat musiikkitiedostot
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2–v9.2)
        • WMA-PRO (v9 ja v10)
        • FLAC
        Tekstitysmuodon tuki
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Toistettavat kuvatiedostot
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Käsittely

        Käsittelyteho
        Dual Core

      • Ääni

        Lähtöteho (RMS)
        16 W
        Kaiutinkokoonpano
        2 x 8 W:n koko äänialueen kaiutinta
        Koodekki
        Dolby Digital MS12 V2.5
        Äänenparannus
        • Tekoälyllä luotu ääni
        • Selkeä puhe
        • Dolby-bassovahvistus
        • Dolby-äänentasaus
        • Yökuuntelutila
        • A.I. EQ

      • Liitännät

        HDMI-liitäntöjen määrä
        3
        HDMI-ominaisuudet
        • 4K
        • ARC (Audio Return Channel)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Kaukosäätimen infrapunaliitäntä
        • Järjestelmän äänensäätö
        • Järjestelmän valmiustila
        • Toisto yhdellä painikkeella
        USB-liitäntöjen lukumäärä
        2
        Langaton yhteys
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, yksikaistainen
        Muut liitännät
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Palveluliitäntä
        • Satelliittiliitin
        HDCP 2.3
        Kaikissa HDMI-liitännöissä
        HDMI ARC
        Kyllä, HDMI1
        HDMI 2.1 -ominaisuudet
        • eARC (HDMI 1)
        • eARC-/VRR-/ALLM-tuki
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle
        • Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä

      • Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • EU:n energiakortti

        EPREL-rekisteröintinumerot
        1437548
        SDR:n energialuokka
        E
        SDR:n virrankulutus käynnissä
        85  kWh/1000h
        HDR:n energialuokka
        G
        HDR:n virrankulutus käynnissä
        135  kWh/1000h
        Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna
        n/a
        Verkon valmiustila
        2,0  W
        Käytetty paneelitekniikka
        LED LCD

      • Virta

        Verkkovirta
        Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
        Virrankulutus valmiustilassa
        <0,3 W
        Virransäästöominaisuudet
        • Automaattinen virrankatkaisuajastin
        • Kuvanmykistys (radio)
        • Eco-tila
        • Valosensori
        Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna
        n/a

      • Lisätarvikkeet

        Mukana tulevat lisätarvikkeet
        • Kaukosäädin
        • 2 AAA-paristoa
        • Pöytäjalusta
        • Virtajohto
        • Pikaopas
        • Laki- ja turvallisuusesite

      • Muotoilu

        Television värit
        Mattamusta reunus
        Jalustamalli
        Mattamustat leikatut tuet

      • Mitat

        Laitteen leveys
        1447,0  mm
        Laitteen korkeus
        843,0  mm
        Laitteen syvyys
        92,0  mm
        Laitteen paino
        17,8  kg
        Laitteen leveys (jalustan kanssa)
        1447.0  mm
        Laitteen korkeus (jalustan kanssa)
        864.0  mm
        Laitteen syvyys (jalustan kanssa)
        290.0  mm
        Tuotteen paino (+jalusta)
        18.0  kg
        Laatikon leveys
        1600.0  mm
        Laatikon korkeus
        995.0  mm
        Laatikon syvyys
        170.0  mm
        Paino pakattuna
        22,6  kg
        Telineen leveys
        760.0  mm
        Jalustan korkeus
        21.0  mm
        Telineen syvyys
        290.0  mm
        Kahden jalustan välimatka
        760.0  mm
        Jalustan korkeus TV:n alareunaan
        21.0  mm
        Sopii seinätelineeseen
        400 x 300 mm

      Pakkauksen sisältö

      Pakkauksen muu sisältö

      • Kaukosäädin
      • 2 AAA-paristoa
      • Pöytäjalusta
      • Virtajohto
      • Pikaopas
      • Laki- ja turvallisuusesite
      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
      • Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
      • TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
      • Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
      • Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
      • Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.netflix.com
      • Rakuten TV on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
      • Google Assistant -yhteensopiva maissa, joissa Google tarjoaa tämän toiminnon.
      • Jos kaukosäätimessä ei ole mikrofonia, Google Assistant toimii Google Home -mobiilisovelluksen tai Google Home -kaiuttimen kautta.
