Mitä ikinä haluatkin katsella, tämä älytelevisio löytää sen nopeasti. Vanhat suosikit, uudet julkaisut – rentoudu ja anna television etsiä hakemasi sisältö suoratoistopalveluista. TV:ssä on myös eloisa kuva ja mukaansatempaava ääni.
Etsi. Katso. Ihastu.
4K TV
164 cm (65") TV
Tukee keskeisimpiä HDR-muotoja
Philips Smart TV
Terävä kuva. Eloisa katselukokemus.
Tämä 4K LED TV tuottaa kaikkeen katselemaasi kirkkaan ja terävän kuvan sekä eloisat värit. Televisio tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja, joten HDR-sisältö näkyy yksityiskohtaisempana myös erityisen tummissa tai kirkkaissa kohdissa.
Uudella älytelevisiollamme löydät kaiken nopeasti. Onko sarja kesken? Voit jatkaa katselua suoraan aloitusnäytöltä. Jos etsit jotain uutta, voit selata eri kategorioita, kuten toimintaa tai draamaa, ja nähdä ehdotuksia suosituimmista suoratoistopalveluista yhdessä paikassa.
Ohut TV. Valmiina tulevaisuuteen.
Etsitkö tilaan sopivaa televisiota? Tämän 4K-älytelevision käytännössä reunukseton kuvaruutu sopii lähes joka sisustukseen, ja ohuiden mattamustien jalkojen ansiosta kuvaruutu näyttää leijuvan. Pakkauksissamme ja pakkausmateriaaleissamme käytetään kierrätettyä pahvia ja paperia.
Erinomainen pelaamiseen. VRR ja lyhyt viive kaikilla konsoleilla.
HDMI 2.1 takaa viiveettömän pelikokemuksen ja sulavan grafiikan, jotta saat kaiken irti konsolistasi. Televisiossa on VRR-tuki ja lyhyen viiveen asetus, joka otetaan automaattisesti käyttöön, kun käynnistät konsolin.
Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: https://www.netflix.com
Rakuten TV on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
Google Assistant -yhteensopiva maissa, joissa Google tarjoaa tämän toiminnon.
Jos kaukosäätimessä ei ole mikrofonia, Google Assistant toimii Google Home -mobiilisovelluksen tai Google Home -kaiuttimen kautta.