2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
65PUS8700/12
Kaareva 4K-LED-TV ja Android-käyttöjärjestelmä
Nyt saat samassa paketissa sekä tyyliä että tehokkuutta. 8700-sarjan tyylikkäässä kaarevassa UHD-TV:ssä yhdistyvät korkealaatuiset materiaalit ja edistyksellinen tekniikka. Android-käyttöjärjestelmän lisäksi TV:ssä on kolmelle sivulle valoa heijastava Ambilight-ratkaisu, neliytiminen prosessori ja kaareva krominen jalusta soundbar-kaiuttimineen.
164 cm (65")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 Gt:n laajennettava muisti
Kaksi viritintä DVB-T/T2/C/S/S2
Ultra HD -television tarkkuus on neljä kertaa perinteistä Full HD -televisiota parempi. Yli 8 miljoonan pikselin ja ainutlaatuisen Ultra Resolution -skaalaustekniikkamme ansiosta kuva on entistä laadukkaampi alkuperäisen sisällön laadusta riippumatta. Voit nauttia paremmasta terävyydestä ja syvyydestä, erinomaisesta kontrastista, pehmeästä ja luonnollisesta liikkeestä ja tarkemmista yksityiskohdista.
Philips Quad Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä tuottavat yhdessä jännittävän pelikokemuksen. Androidin ansiosta myös valikoissa liikkuminen, sovellusten avaaminen ja videoiden toistaminen on nopeaa, helppoa ja hauskaa.
Elät elämääsi omalla tavallasi… olisiko aika hankkia myös televisio, joka sopii tyyliisi? Kaareva televisiomme venyttää perinteisen muotoilun rajoja. Rohkean muotoilun lisäksi kuvanlaatu on taattua Philips-laatua.
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2.9
5:stä
117
Arviot
Salkku
26/07/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Huippu tuote
Todella tyylikkään muotoilun omaava televisio. Ambilight tuo upeasti laajuutta hienoon katseluelämykseen. Kuva ja värit ovat huikeat tässä televisiossa. Kaarevuus luo hienolla tavalla syvyyden tuntua, ja lisää entisestään teräväpiirron vaikutusta. Tupla virittimet tuo helppouden televisio-ohjelmien katseluun, ei haittaa vaikka olisi muuttoa suunnitteilla, erillistä digiboksia kun ei tarvita antenni- eikä kaapeliverkossa. Kaukosäätimen kääntöpuolen näppäimistöstö ansaitsee myös kehuja. Smart ominaisuudet on helposti käytettäviä, miinuksena yle areenan puute.
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Arvioitu tuote: 8700 series 55PUS8700 Kaareva 4K-LED-TV ja Android TV™ -käyttöjärjestelmä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8700 series 55PUS8700 Kaareva 4K-LED-TV ja Android TV™ -käyttöjärjestelmä
Berntan
22/01/2018
Sverige
En otroligt lättskött TV, enkel installation
En otroligt bra LED-Tv enkel att få igång. Bra bild och fin skärpa
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Arvioitu tuote: 8700 series 65PUS8700 Svängd LED-TV med 4K och Android TV™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8700 series 65PUS8700 Svängd LED-TV med 4K och Android TV™
Andyss
08/07/2018
Deutschland
Unerklärlich warum Philips die Produktion eingestellt hat
Das Gerät ist etwas Gewöhnung bedürftig mit dem hochfahren,doch bei gewisser Grundkenntniss und der Beachtung der technischen Helferlein mit den Anschlüssen und und danach Erlebnis pur. Das Philips dieses Produkt in der Produktion eingestellt hat unerklärlich,daher steigt auch sein Preis im Gebrauch Sektor wieder. Design und Technik bittet kein anderes Gerät auf dem Markt. Komplett unverständlich ist das es nicht weiterentwickelt wurde,kann nur an fehlendem Management Einkauf und Fachkräften in der Umsetzung liegen. Der hohe Preis ist in diesem Segment der Technik und Design gerechtfertigt. Wie gesagt für Kenner ein Genuss.
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Arvioitu tuote: 8700 series 55PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 8700 series 55PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.
Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.
USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.