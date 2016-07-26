4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta

Ultra HD -television tarkkuus on neljä kertaa perinteistä Full HD -televisiota parempi. Yli 8 miljoonan pikselin ja ainutlaatuisen Ultra Resolution -skaalaustekniikkamme ansiosta kuva on entistä laadukkaampi alkuperäisen sisällön laadusta riippumatta. Voit nauttia paremmasta terävyydestä ja syvyydestä, erinomaisesta kontrastista, pehmeästä ja luonnollisesta liikkeestä ja tarkemmista yksityiskohdista.