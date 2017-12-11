2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuki
65PUS8700/12
Tuotanto lopetettu
Philips-TV:n kuvan ja äänen synkronointi
Mitä tehdä, jos Philips-TV:ssä näkyy pysty- tai vaakasuuntaisia viivoja?
Miten Philips TV:n kuvamuotoa vaihdetaan?
Mitä tehdä, kun TV käynnistyy uudelleen tai jumiutuu?
Mitä tehdä, jos Philips-TV:n edessä oleva LED-valo vilkkuu toistuvasti?
Mitä tehdä, jos Philips-TV ei käynnisty?
Mitä tehdä, kun näyttöön tulee tietoja Philipsin TV:stä? (Kauppa-tila)
Mitä tehdä, jos SmartTV:n käyttö ei onnistu?
Mitä tehdä, kun Philips-TV ei reagoi infrapunakaukosäätimeen?
Mitä HDR-sisältö on ja mitkä Philips-televisiot tukevat HDR-muotoa?
Mitä tehdä, jos Philips-TV menettää verkkoasetukset, kun virta katkaistaan?
Mitä tehdä, kun Philips-television ohjelmistopäivitys epäonnistuu?
Mitä tehdä, kun YouTube-sovellus ei enää toimi Philips-TV:ssä?
Miten tiedostoja jaetaan tietokoneesta Philips-televisioon?
Mitä tehdä, kun Philips-televisiossa näkyy virheilmoitus, että Android-sovellus / Google Play -kauppa on lakannut toimimasta?
Televisiossa näkyy viesti ”Philips-palvelinta ei löydy”
Philips-TV:n langattoman yhteyden vianmääritys
Mitä tehdä, jos Philips TV:n kaiuttimista ei kuulu ääntä?
Suoratoisto laitteesta Android TV:hen Google Castilla
Philips-TV:n ohjelmiston päivittäminen valikon kautta
Mistä löydän television tuote-/mallinumeron?
Miten CAM-moduuli ja CI+-kortti asetetaan televisioon?
Mitä tehdä, jos liitetty HDMI-laite ei toimi oikein? - UHD
Miten päivitän Philips TV -ohjelmiston USB:n kautta?
Mitä teen, jos Philips-TV:n sovellus ei toimi?
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