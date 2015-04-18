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VisionEnemmän näkyvyyttä

9005PRB1

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Feel safe, drive safe

Vision-ajovalopolttimot ovat 30 prosenttia tehokkaampia kuin tavalliset polttimot. Ne tarjoavat korkealaatuisen valotehon edulliseen hintaan. Laadukas alkuperäistuote takaa paremman turvallisuuden ja mukavuuden.

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Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavallisella polttimolla

Feel safe, drive safe

  • Polttimotyyppi: HB3

  • 12 V, 65 W

  • jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

  • Paras hinta-laatu-suhde

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Vision-polttimot tuottavat 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset halogeenipolttimot

Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Vision-polttimoiden pitkä valokeila lisää turvallisuutta ja ajomukavuutta. Kehitämme jatkuvasti erinomaisia ja tehokkaita valoratkaisuja, joiden tiedämme jonain päivänä pelastavan ihmishenkiä.

Parempi näkyvyys takaa liikenneturvallisuuden

Valo on olennainen osa ajokokemusta ja ainoa turvavaruste, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

18/04/2015

España

España

Es un producto de buena tecnología

El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.

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Arvioitu tuote: Vision 9005PRB1 Más visión

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Vision 9005PRB1 Más visión

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