2 vuoden takuu
Feel safe, drive safe
Vision-ajovalopolttimot ovat 30 prosenttia tehokkaampia kuin tavalliset polttimot. Ne tarjoavat korkealaatuisen valotehon edulliseen hintaan. Laadukas alkuperäistuote takaa paremman turvallisuuden ja mukavuuden.
Polttimotyyppi: HB3
12 V, 65 W
jopa 30 % enemmän näkyvyyttä
Paras hinta-laatu-suhde
Polttimoiden lukumäärä: 1
Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Vision-polttimoiden pitkä valokeila lisää turvallisuutta ja ajomukavuutta. Kehitämme jatkuvasti erinomaisia ja tehokkaita valoratkaisuja, joiden tiedämme jonain päivänä pelastavan ihmishenkiä.
Valo on olennainen osa ajokokemusta ja ainoa turvavaruste, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Fernando55763
18/04/2015
España
Es un producto de buena tecnología
El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Vision 9005PRB1 Más visión
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Vision 9005PRB1 Más visión