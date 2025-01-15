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  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier
  • Standard Product Photo Philips Series 800 Air Purifier
  • Main in-use photograph Philips Series 800 Air Purifier
  • Front Product Photo Philips Series 800 Air Purifier
  • 900 Series
  • Alternative Product Photograph Philips Series 800 Air Purifier
  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier

800 SeriesKompakti ilmanpuhdistin

AC0819/10

4.5

| (569) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)

Ilmanpuhdistin suodattaa kodin näkymättömät virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet vain yhdellä painikkeen painalluksella ja pitää kotisi puhtaana ja turvallisena. Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 190 m³/h, mikä takaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen.

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Poistaa 99 % – virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet (2, 3, 6)

Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)

  • Puhdistaa jopa 48 m²:n huoneen

  • Puhtaan ilman tuottoaste 190 m³/h

  • HEPA-suodatin

Tehokas, soveltuu jopa 48 m²:n kokoisille huoneille

Tehokas, soveltuu jopa 48 m²:n kokoisille huoneille

Tehokas ilmavirta kattaa jopa 48 m²:n huoneet ja levittää puhdasta ilmaa koko huoneeseen. Sen ansiosta puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 190 m³/h. Se puhdistaa 20 m²:n tilan jo 16 minuutissa. (1)

Suodattaa 99,5 % jopa 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista

Suodattaa 99,5 % jopa 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista

Kaksikerroksinen suodatus NanoProtect HEPA -suodattimella ja esisuodattimella vangitsee 99,5 % erittäin pienistä, jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (3), joten olet turvassa PM2.5-hiukkasilta, bakteereilta, siitepölyltä, pölyltä, eläinhilseeltä ja muilta epäpuhtauksilta. European Centre for Allergy Research Foundation -keskuksen sertifioima.

Poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista

Poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista

Vangitsee myös hengitystieviruksia mahdollisesti kantavia aerosoleja. Airmid Healthgroupin riippumattomasti testaama, poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista (2). Testattu myös koronaviruksella (4).

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Kuva: VRS_AWARD-1679510

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

569

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

15/01/2025

Suomi

Suomi

Great product!

It works very well. It is simple (not added apps - they are not needed to filter the air!) and efficient at what it does. Silent (except at maximum speed). Only thing, I have rabbits and therefore hay around, and in the winter season with windows closed I need to change filter every max 4 four months.

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Arvioitu tuote: 800 Series AC0820/10 Kompakti ilmanpuhdistin

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Arvioitu tuote: 800 Series AC0820/10 Kompakti ilmanpuhdistin

11/05/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Enkel hantering flera funktioner

Sköter sitt jobb utmärkt. Nu när vi även har. Syrgas behandling hemma.

Arvioitu tuote: 800i Series AC0850/11R0 Kompakt luftrenare

Arvioitu tuote: 800i Series AC0850/11R0 Kompakt luftrenare

22/06/2021

Sverige

Sverige

Världens bästa damsugare

Världens bästa damsugare pga hur den renar luften från allt skit.. jag kan ha rent.. men damsugare jag med den på den rena ytan så ser man i behållaren allt damm.. pollen utifrån.. damm m.m.. Har en sin som har allergi mot kvalster och han har aldrig reagerat så lite på sin allergi sedan vi köpte damsugaren med hepa filter utan damsugarpåsar. Kan starkt rekommendera denna!

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Arvioitu tuote: 800 Series AC0819/10 Kompakt luftrenare

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Arvioitu tuote: 800 Series AC0819/10 Kompakt luftrenare

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Puhdistusaika lasketaan jakamalla CADR-arvo (190 m³/h) huoneen tilavuudella (48 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja korkeus 2,4 m.

  2. (2) Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi Airmid Health Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmassa oli A-influenssavirusta (H1N1). Ilmanpuhdistin ei Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) mukaan yksin suojaa Covid-19-virukselta, mutta sillä voidaan täydentää kokonaisvaltaista suojausta.

  3. (3) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.

  4. (4) Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect -suodattimella ulkopuolisen laboratorion testikammiossa, jonka ilmatilassa oli IB-viruksen aerosoleja.

  5. (5) Laitteen suositeltu käyttöikä perustuu ulkoilmassa olevien haitallisten hiukkasten vuosittaiseen ja alueelliseen keskiarvoon ja ilmanpuhdistimen 16 tunnin päivittäiseen käyttöön automaattitilassa.

  6. (6) Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla kolmannen osapuolen testilaboratoriossa. / Suodattimen läpi virtaavasta ilmasta, JISB 9908-2011 -testaustapa.

  7. (7) Keskimääräinen äänenpaine 1,5 metrin päässä laitteesta IEC 60704 -standardin mukaisten mittausten perusteella laskettuna. Äänenpainetasoon vaikuttavat tilan rakenne ja sisustus sekä laitteen ja kuuntelijan sijainti.

  8. (8) Hiukkasten suodatus 99,97 % vs. 99,5 % edelliseen malliin FY0194 verrattuna