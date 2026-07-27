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  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.

PureProtect Quiet 2200 SeriesÄlykäs ilmanpuhdistin

AC2221/13

Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.
Nauti puhtaasta ja turvallisesta sisäilmasta hiljaisimmalla ilmanpuhdistimellamme. Poistaa 99,97 % allergeeneista ja epäpuhtauksista energiatehokkaasti ja hiljaisesti vain minuuteissa. Tyylikäs muotoilu ja älykkäät säädöt istuttavat sen arkeesi äärimmäisen sulavasti.
Näytä kaikki edut

Poistaa tehokkaasti allergeeneja ja epäpuhtauksia.

Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.

  • Puhdistaa jopa 109 m²:n tilan

  • Hiljaisin ilmanpuhdistimemme

  • Suodattimen käyttöikä 3 vuotta

  • Puhtaan ilman tuottoaste 420 m³/h

  • HEPA- ja aktiivihiilisuodatin

Kattavaa puhdistusta jopa 109­ m²:n tiloihin

Kattavaa puhdistusta jopa 109­ m²:n tiloihin

Laitteen puhtaan ilman tuottoteho on 420 m³/h (1), joten se puhdistaa helposti jopa 109 m²:n huoneen, ja 20 m²:n huone puhdistuu alle 7 minuutissa (2).

Hiljaisimman ilmanpuhdistimemme käyntiäänentaso on tehty matalaksi

Hiljaisimman ilmanpuhdistimemme käyntiäänentaso on tehty matalaksi

Koe SilentWings-teknologiaa käyttävä hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Pöllöjen hiljaisesta lennosta inspiraatiota ammentava tuulettimen lapojen muotoilu takaa kattavan puhdistuksen vain 13 dB(A):n äänenvoimakkuudella.

3-kerroksinen HEPA-suodatin nappaa 99,97 % pienimmistäkin hiukkasista

3-kerroksinen HEPA-suodatin nappaa 99,97 % pienimmistäkin hiukkasista

3-kerroksinen suodatus: esisuodatin, HEPA NanoProtect ja aktiivihiilisuodatin nappaavat 99,97 % jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (4) – pienempiä kuin pienin tunnettu virus!

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) Puhtaan ilman tuottoasteen (CADR) on testannut sertifioitu kolmannen osapuolen laboratorio GB/T18801-2022-standardin mukaisesti.

  2. (2) Laskettu NRCC-54013-standardin mukaisesti

  3. (3) Äänenpaine, IEC 60704, 1,5 metrin päässä.

  4. (4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla (0,003 um ja 0,3 um) DIN71460-standardin mukaan iUTA Institutessa.

  5. (5) Laskettu keskiarvo. Suodattimen käyttöikä riippuu ilmanlaadusta ja käyttötavoista.

  6. (6) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu pölypunkeilla, koivun siitepölyllä ja kissan allergeeneilla Itävallan OFI-tutkimuslaitoksen SOP 350.003 -testimenetelmällä

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, kirjoittanut J. Bousquet ja noin 50 muuta asiantuntijaa, Allergy 2008: 63 (lisäosa 86): 8–160

  8. (8) Ulkoisen laboratorion suorittama mikrobien vähentymisasteen testi influenssaviruksella (H1N1) 30 m³:n testikammiossa 1 tunnin käytöllä turbotilassa

  9. (9) Testattu standardin GB21551.3-2010 mukaisesti S. albus -bakteerilla, 30 m³:n testikammio, 1 tunnin käyttö turbotilassa, kolmannen osapuolen laboratorio

  10. (10) Ulkoiset GMT-laboratoriotestit standardin GB/T 18801-2022 mukaisesti VOC-yhdisteillä, tolueenilla ja typpidioksidilla: 30 m³:n huone, 1 tunnin käyttö turbotilassa.