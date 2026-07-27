2 vuoden takuu
AC2221/13
Puhdistaa jopa 109 m²:n tilan
Hiljaisin ilmanpuhdistimemme
Suodattimen käyttöikä 3 vuotta
Puhtaan ilman tuottoaste 420 m³/h
HEPA- ja aktiivihiilisuodatin
Laitteen puhtaan ilman tuottoteho on 420 m³/h (1), joten se puhdistaa helposti jopa 109 m²:n huoneen, ja 20 m²:n huone puhdistuu alle 7 minuutissa (2).
Koe SilentWings-teknologiaa käyttävä hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Pöllöjen hiljaisesta lennosta inspiraatiota ammentava tuulettimen lapojen muotoilu takaa kattavan puhdistuksen vain 13 dB(A):n äänenvoimakkuudella.
3-kerroksinen suodatus: esisuodatin, HEPA NanoProtect ja aktiivihiilisuodatin nappaavat 99,97 % jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (4) – pienempiä kuin pienin tunnettu virus!
Arviot
(1) Puhtaan ilman tuottoasteen (CADR) on testannut sertifioitu kolmannen osapuolen laboratorio GB/T18801-2022-standardin mukaisesti.
(2) Laskettu NRCC-54013-standardin mukaisesti
(3) Äänenpaine, IEC 60704, 1,5 metrin päässä.
(4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla (0,003 um ja 0,3 um) DIN71460-standardin mukaan iUTA Institutessa.
(5) Laskettu keskiarvo. Suodattimen käyttöikä riippuu ilmanlaadusta ja käyttötavoista.
(6) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu pölypunkeilla, koivun siitepölyllä ja kissan allergeeneilla Itävallan OFI-tutkimuslaitoksen SOP 350.003 -testimenetelmällä
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, kirjoittanut J. Bousquet ja noin 50 muuta asiantuntijaa, Allergy 2008: 63 (lisäosa 86): 8–160
(8) Ulkoisen laboratorion suorittama mikrobien vähentymisasteen testi influenssaviruksella (H1N1) 30 m³:n testikammiossa 1 tunnin käytöllä turbotilassa
(9) Testattu standardin GB21551.3-2010 mukaisesti S. albus -bakteerilla, 30 m³:n testikammio, 1 tunnin käyttö turbotilassa, kolmannen osapuolen laboratorio
(10) Ulkoiset GMT-laboratoriotestit standardin GB/T 18801-2022 mukaisesti VOC-yhdisteillä, tolueenilla ja typpidioksidilla: 30 m³:n huone, 1 tunnin käyttö turbotilassa.