Hiljaisin ilmanpuhdistimemme. Puhdasta ilmaa lähes äänettömästi.

Nauti puhtaasta ja turvallisesta sisäilmasta hiljaisimmalla ilmanpuhdistimellamme. Poistaa 99,97 % allergeeneista ja epäpuhtauksista energiatehokkaasti ja hiljaisesti vain minuuteissa. Tyylikäs muotoilu ja älykkäät säädöt istuttavat sen arkeesi äärimmäisen sulavasti.