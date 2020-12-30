Älykästä ilmanpuhdistusta

Philipsin 2000i-sarjan ilmanpuhdistimet valvovat ja puhdistavat kotisi ilmaa automaattisesti. Monet eivät tiedä, että sisäilma kodeissamme on usein saastuneempaa kuin ulkoilma. Ilmanpuhdistin antaa reaaliaikaista tietoa ilman laadusta näytöllä ja mobiilisovelluksen kautta. Sovellus kertoo lisäksi myös ulkona vallitsevista olosuhteista ja kertoo muun muassa miten voit välttää siitepölystä aiheutuvia vaivoja. Ihanteellinen olohuoneeseen!