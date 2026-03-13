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AC2889/10
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen PM2.5-lukema tarkoittaa?
Kuinka monta Philips-ilmanpuhdistinta voidaan liittää älypuhelimeen?
Wi-Fi-verkot, jotka ovat yhteensopivia yhdistettävän Philips-ilmanpuhdistimen kanssa
Voiko Philips-ilmanpuhdistimen ja -kostuttimen Wi-Fi-ominaisuuden poistaa käytöstä?
Mitä suodattimia käytetään Philips-ilmanpuhdistimessa?
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen merkkivalot ja virhekoodit tarkoittavat?
Kuinka monta puhelinta ilmanpuhdistimeen voi yhdistää?
Milloin puhdistan/vaihdan suodattimet ja tunnistimen?
Onko Philips-ilmanpuhdistin tai -kostutin nollattava suodattimen vaihdon tai puhdistuksen jälkeen?
Voiko suodattimet ja esisuodattimen puhdistaa?
En saa yhteyttä pariksi liitettyyn Philips-ilmanpuhdistimeen
Philips-ilmanpuhdistin on liian äänekäs
Philips-ilmanpuhdistimen valo palaa tai vilkkuu
Ilmanpuhdistimesta tulee epämiellyttävää hajua.
Philips-ilmanpuhdistimesta kuuluu epätavallista ääntä
Philips-ilmanpuhdistin ei paranna ilmanlaatua
En voi yhdistää Philips-ilmanpuhdistinta sovellukseen
Philips-ilmanpuhdistimen suodattimen vaihdon ilmaisin ei sammu
Philips-ilmanpuhdistin ei käynnisty
Ilmanpuhdistinta ei voi yhdistää Wi-Fi-verkkoon toisessa huoneessa
Philips-ilmanpuhdistimen valorenkaan väri ei muutu