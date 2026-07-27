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  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
  • Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.

Kunnostettu

PureProtect 3200 SeriesÄlykäs ilmanpuhdistin

AC3220/10R1

Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.
Nauti puhtaasta ja turvallisesta sisäilmasta – nyt 50 % aiempaa hiljaisemmin! Kaksoistuuletin tuo rutkasti tehoa laitteen pieneen kokoon nähden, joten suuretkin alueet puhdistuvat minuuteissa. Tyylikäs muotoilu, pieni energiankulutus ja älykkäät sovellustoiminnot tekevät siitä täydellisen lisän kotiisi.
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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

Poistaa tehokkaasti allergeeneja ja epäpuhtauksia

Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.

  • Puhdistaa jopa 135 m²:n huoneen

  • Puhtaan ilman tuottoaste 520 m³/h

  • HEPA- ja aktiivihiilisuodatin

  • 50 % hiljaisempaa puhdistusta

Vaikuttavaa tehoa pienessä koossa

Vaikuttavaa tehoa pienessä koossa

Aiempaa pienempi koko, mutta tehokkaampaa puhdistusta (1) innovatiivisella kaksoistuuletintekniikalla. Laitteen puhtaan ilman tuottoteho on 520 m³/h, joten se puhdistaa helposti jopa 135 m²:n huoneen (2). 20 m²:n huone puhdistuu alle 6 minuutissa (3).

3-kerroksinen HEPA-suodatus nappaa 99,97 % pienimmistäkin hiukkasista

3-kerroksinen HEPA-suodatus nappaa 99,97 % pienimmistäkin hiukkasista

3-kerroksinen suodatus: esisuodatin, HEPA NanoProtect ja aktiivihiilisuodatin nappaavat 99,97 % jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (4) – pienempiä kuin pienin tunnettu virus!

Hiljainen jopa enimmäisteholla

Hiljainen jopa enimmäisteholla

SilentWings-tekniikka takaa 50 % hiljaisemman toiminnan (1). Pöllöjen hiljaisesta lennosta inspiraatiota ammentava tuulettimen lapojen muotoilu takaa kattavan puhdistuksen vain 15 dB(A):n äänenvoimakkuudella. Enimmäisnopeudellakin laite on tavallista keskustelua hiljaisempi. (5)

Tekniset tiedot

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) verrattuna edeltävään Philips AC3033 -malliin (CADR-arvo ja melu)

  2. (2) Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) testattu standardin GB/T18801-2022 mukaisesti. Sopiva puhdistusalue laskettu standardin NRCC-54013 mukaan.

  3. (3) Laskelman perustana 48 m³:n huone ja 520 m³/h:n CADR-arvo

  4. (4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla (0,003 um ja 0,3 um) DIN71460-standardin mukaan iUTA:ssa

  5. (5) Äänenpaine, IEC 60704, 1,5 metrin päässä. Tavallinen keskustelu: 60 dB.

  6. (6) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu pölypunkeilla, koivun siitepölyllä ja kissan allergeeneilla Itävallan OFI-tutkimuslaitoksen SOP 350.003 -testimenetelmällä

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, kirjoittanut J. Bousquet ja noin 50 muuta asiantuntijaa, Allergy 2008: 63 (lisäosa 86): 8–160

  8. (8) Airmid Healthgroup Ltd:n suorittama mikrobien vähentymisasteen testi influenssaviruksella (H1N1) 28,5 m³:n testikammiossa 30–40 minuutin käytöllä turbotilassa

  9. (9) Testattu standardin GB21551.3-2010 mukaisesti S. albus -bakteerilla, 30 m³:n testikammio, 1 tunnin käyttö turbotilassa, kolmannen osapuolen laboratorio

  10. (10) Antimikrop-laboratorion suorittama mikrobien vähentymisasteen testi SARS-CoV-2-viruksella 30 m³:n testikammiossa 1 tunnin käytöllä turbotilassa.

  11. (11) Ulkoiset laboratoriotestit standardin GB/T 18801-2022 mukaisesti VOC-yhdisteillä, tolueenilla ja typpidioksidilla: 30 m³:n huone, 1 tunnin käyttö turbotilassa.

  12. (12) Suodattimen käyttöikä riippuu ilmanlaadusta ja käyttötavoista.