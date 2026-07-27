Tehokasta ja äärimmäisen hiljaista puhdistusta.

Nauti puhtaasta ja turvallisesta sisäilmasta – nyt 50 % aiempaa hiljaisemmin! Kaksoistuuletin tuo rutkasti tehoa laitteen pieneen kokoon nähden, joten suuretkin alueet puhdistuvat minuuteissa. Tyylikäs muotoilu, pieni energiankulutus ja älykkäät sovellustoiminnot tekevät siitä täydellisen lisän kotiisi.