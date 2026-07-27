2 vuoden takuu
Kunnostettu
AC3220/10R1
Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää
Puhdistaa jopa 135 m²:n huoneen
Puhtaan ilman tuottoaste 520 m³/h
HEPA- ja aktiivihiilisuodatin
50 % hiljaisempaa puhdistusta
Aiempaa pienempi koko, mutta tehokkaampaa puhdistusta (1) innovatiivisella kaksoistuuletintekniikalla. Laitteen puhtaan ilman tuottoteho on 520 m³/h, joten se puhdistaa helposti jopa 135 m²:n huoneen (2). 20 m²:n huone puhdistuu alle 6 minuutissa (3).
3-kerroksinen suodatus: esisuodatin, HEPA NanoProtect ja aktiivihiilisuodatin nappaavat 99,97 % jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (4) – pienempiä kuin pienin tunnettu virus!
SilentWings-tekniikka takaa 50 % hiljaisemman toiminnan (1). Pöllöjen hiljaisesta lennosta inspiraatiota ammentava tuulettimen lapojen muotoilu takaa kattavan puhdistuksen vain 15 dB(A):n äänenvoimakkuudella. Enimmäisnopeudellakin laite on tavallista keskustelua hiljaisempi. (5)
(1) verrattuna edeltävään Philips AC3033 -malliin (CADR-arvo ja melu)
(2) Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) testattu standardin GB/T18801-2022 mukaisesti. Sopiva puhdistusalue laskettu standardin NRCC-54013 mukaan.
(3) Laskelman perustana 48 m³:n huone ja 520 m³/h:n CADR-arvo
(4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla (0,003 um ja 0,3 um) DIN71460-standardin mukaan iUTA:ssa
(5) Äänenpaine, IEC 60704, 1,5 metrin päässä. Tavallinen keskustelu: 60 dB.
(6) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu pölypunkeilla, koivun siitepölyllä ja kissan allergeeneilla Itävallan OFI-tutkimuslaitoksen SOP 350.003 -testimenetelmällä
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, kirjoittanut J. Bousquet ja noin 50 muuta asiantuntijaa, Allergy 2008: 63 (lisäosa 86): 8–160
(8) Airmid Healthgroup Ltd:n suorittama mikrobien vähentymisasteen testi influenssaviruksella (H1N1) 28,5 m³:n testikammiossa 30–40 minuutin käytöllä turbotilassa
(9) Testattu standardin GB21551.3-2010 mukaisesti S. albus -bakteerilla, 30 m³:n testikammio, 1 tunnin käyttö turbotilassa, kolmannen osapuolen laboratorio
(10) Antimikrop-laboratorion suorittama mikrobien vähentymisasteen testi SARS-CoV-2-viruksella 30 m³:n testikammiossa 1 tunnin käytöllä turbotilassa.
(11) Ulkoiset laboratoriotestit standardin GB/T 18801-2022 mukaisesti VOC-yhdisteillä, tolueenilla ja typpidioksidilla: 30 m³:n huone, 1 tunnin käyttö turbotilassa.
(12) Suodattimen käyttöikä riippuu ilmanlaadusta ja käyttötavoista.