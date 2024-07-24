AC3421/13
Puhdas sisäilma ja ihanteellinen ilmankosteus minuuteissa
Taistele ilmansaasteita ja kuivaa ilmaa vastaan 2-in-1-laitteellamme. Pidä sisäilma puhtaana, turvallisena ja haluamassasi kosteudessa. Laitteen elegantti muotoilu, älykkäät sovellustoiminnot ja hygieeninen ilmankosteutus tekevät siitä ihanteellisen lastenhuoneeseen tai tukemaan herkkiä hengitysteitä.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Älykäs yhdistetty ilmanpuhdistin ja -kostutin
yhteensä
recurring payment
Yksikön ilmavirta saavuttaa huoneen joka nurkan hulppealla puhtaan ilman tuottoasteella (300 m³/h). Sen teho riittää jopa 78 m²:n (1) tiloihin, ja se puhdistaa 20 m²:n huoneen alle 10 minuutissa (2).
3-kerroksinen suodatus: esisuodatin, HEPA NanoProtect ja aktiivihiilisuodatin nappaavat 99,97 % jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (3) – pienempiä kuin pienin tunnettu virus!
Taltuta kuivan ilman aiheuttamat oireet, kuten kuiva iho, rohtuneet huulet, kutiava nenä tai kurkku, nopealla ilmankostutuksella – jopa 650 ml/h (4). Ilmankosteus havaitaan ja säädetään automaattisesti määritetyn asetuksen mukaiseksi.
NanoCloud-tekniikka tuottaa kaikkien aikojen puhtainta vesihöyryä. Se on niin hienojakoista, ettei se näy paljaalla silmällä, mikä myös vaikeuttaa bakteerien tarttumista siihen. Kosteuta ilmaa jopa 99,9 % puhtaammin tavallisiin ultraääni-ilmankostuttimiin verrattuna – turvallinen käyttää vesijohtovedellä. (5)
Poistaa 99,9 % ilmassa olevista viruksista ja bakteereista. Riippumattomasti testattu eliminoivan H1N1-influenssaviruksia (6), stafylokokkibakteereja (7) ja 99,97 % COVID-19-tautia aiheuttavista SARS-CoV-2-viruksista (8).
Nauti häiriöttömistä yöunista innovatiivisella puhdistuslaitteella. Yötilassa äänitaso on vain 16,5 dB (9), mikä on hiljaisempi kuin kuiskaus. Digitaalisen näytön valo himmennetään, mikä minimoi valohäiriöt.
Nauti puhtaasta ilmasta energiatehokkaasti. Suurimmalla teholla ilmanpuhdistin kuluttaa vain 43 W, mikä on vähemmän kuin tavallinen hehkulamppu.
AeraSense-tekniikka tarkistaa ilmaa 1 000 kertaa sekunnissa havaiten haitalliset epäpuhtaudet ja valitsee sitten parhaan asetuksen älykkäästi. Se näyttää ilmanlaadun (PM2.5) ja ilmankosteuden reaaliajassa.
Pariliitä ilmankostutin Air+ -sovellukseen, jotta voit valvoa sisä- ja ulkoilman laatua, käyttää laitetta etänä ja käyttää Googlen ja Alexan ääniohjaustoimintoja. Valitse sovelluksessa Auto+ -tila, jotta saat käyttöösi tapoihisi mukautuvan tekoälytekniikan, joka myös vähentää melua ja säästää energiaa.
Aktiivihiilikerros nappaa hajuja ja poistaa >90 % kaasusaasteista, jotka haittaavat huoneilmaa (10): teollisuus- ja liikennepäästöjen typpidioksideja sekä maaleista, puhdistusaineista ja huonekaluista irtoavia tolueeneja ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Turvallinen ja tehokas: ei ioneja, kemikaaleja tai otsonia.
Hengitä helposti huolehtimatta vesisäiliön jatkuvasta täyttämisestä: 3,2 litran vesisäiliön ansiosta laitetta voi käyttää jopa 15 tuntia keskeytyksettä.
Alkuperäiset suodattimet varmistavat ihanteellisen suorituskyvyn jopa vuodeksi (11), mikä vähentää vaivaa ja kuluja. Puhdistin laskee suodattimen käyttöiän ja ilmoittaa, kun se pitää vaihtaa.
Aseta perusteellinen ilmanpuhdistusohjelma makuuhuoneeseen ennen kuin lapset menevät nukkumaan. Sen jälkeen hiljainen unitila aktivoituu ja yövalo syttyy. Lapset tuntevat olonsa turvalliseksi, ja vanhemmat voivat nukkua rauhassa.
Yleiset tiedot
Tekniset tiedot
Suorituskyky
Käytettävyys
Suojatoiminto
Paino ja mitat
Energiatehokkuus
Ylläpito
Yhteensopivuus
Alkuperämaa
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.