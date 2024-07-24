Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    Puhdas sisäilma ja ihanteellinen ilmankosteus minuuteissa
    • Play Pause

      PureProtect Water 3400 Series Älykäs yhdistetty ilmanpuhdistin ja -kostutin

      AC3421/13

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Puhdas sisäilma ja ihanteellinen ilmankosteus minuuteissa

      Taistele ilmansaasteita ja kuivaa ilmaa vastaan 2-in-1-laitteellamme. Pidä sisäilma puhtaana, turvallisena ja haluamassasi kosteudessa. Laitteen elegantti muotoilu, älykkäät sovellustoiminnot ja hygieeninen ilmankosteutus tekevät siitä ihanteellisen lastenhuoneeseen tai tukemaan herkkiä hengitysteitä.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Ilmanpuhdistin

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Näytä kaikki
      Tätä tuotetta
      PureProtect Water 3400 Series
      - {discount-value}

      PureProtect Water 3400 Series

      Älykäs yhdistetty ilmanpuhdistin ja -kostutin

      yhteensä

      recurring payment

      Kosteuttaa ilmaa luonnollisesti ja hygieenisesti

      • Puhdistaa jopa 78 m²:n huoneen
      • HEPA- ja aktiivihiilisuodatin
      • Kostutusteho 650 ml/h
      • 3,2 litran vesisäiliö
      Kattavaa puhdistusta jopa 78­ m²:n huoneisiin

      Yksikön ilmavirta saavuttaa huoneen joka nurkan hulppealla puhtaan ilman tuottoasteella (300 m³/h). Sen teho riittää jopa 78 m²:n (1) tiloihin, ja se puhdistaa 20 m²:n huoneen alle 10 minuutissa (2).

      3-kerroksinen HEPA-suodatus nappaa 99,97 % pienimmistäkin hiukkasista

      3-kerroksinen suodatus: esisuodatin, HEPA NanoProtect ja aktiivihiilisuodatin nappaavat 99,97 % jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (3) – pienempiä kuin pienin tunnettu virus!

      Automaattinen kosteutus jopa 650 ml/h

      Taltuta kuivan ilman aiheuttamat oireet, kuten kuiva iho, rohtuneet huulet, kutiava nenä tai kurkku, nopealla ilmankostutuksella – jopa 650 ml/h (4). Ilmankosteus havaitaan ja säädetään automaattisesti määritetyn asetuksen mukaiseksi.

      Hygieenistä kosteutusta NanoCloud-teknologialla

      NanoCloud-tekniikka tuottaa kaikkien aikojen puhtainta vesihöyryä. Se on niin hienojakoista, ettei se näy paljaalla silmällä, mikä myös vaikeuttaa bakteerien tarttumista siihen. Kosteuta ilmaa jopa 99,9 % puhtaammin tavallisiin ultraääni-ilmankostuttimiin verrattuna – turvallinen käyttää vesijohtovedellä. (5)

      Vähentää tehokkaasti viruksia, kuten H1N1-influenssavirusta

      Poistaa 99,9 % ilmassa olevista viruksista ja bakteereista. Riippumattomasti testattu eliminoivan H1N1-influenssaviruksia (6), stafylokokkibakteereja (7) ja 99,97 % COVID-19-tautia aiheuttavista SARS-CoV-2-viruksista (8).

      Erittäin hiljainen käyntiääni yötilassa

      Nauti häiriöttömistä yöunista innovatiivisella puhdistuslaitteella. Yötilassa äänitaso on vain 16,5 dB (9), mikä on hiljaisempi kuin kuiskaus. Digitaalisen näytön valo himmennetään, mikä minimoi valohäiriöt.

      Pienempi energiankulutus kuin hehkulampulla

      Nauti puhtaasta ilmasta energiatehokkaasti. Suurimmalla teholla ilmanpuhdistin kuluttaa vain 43 W, mikä on vähemmän kuin tavallinen hehkulamppu.

      Havaitsee sisäilman laadun älykkäästi ja sopeutuu siihen

      AeraSense-tekniikka tarkistaa ilmaa 1 000 kertaa sekunnissa havaiten haitalliset epäpuhtaudet ja valitsee sitten parhaan asetuksen älykkäästi. Se näyttää ilmanlaadun (PM2.5) ja ilmankosteuden reaaliajassa.

      Ohjaa ilmanpuhdistinta mistä tahansa Philips Air+ -sovelluksella

      Pariliitä ilmankostutin Air+ -sovellukseen, jotta voit valvoa sisä- ja ulkoilman laatua, käyttää laitetta etänä ja käyttää Googlen ja Alexan ääniohjaustoimintoja. Valitse sovelluksessa Auto+ -tila, jotta saat käyttöösi tapoihisi mukautuvan tekoälytekniikan, joka myös vähentää melua ja säästää energiaa.

      Nappaa hajuja ja kaasusaasteita

      Aktiivihiilikerros nappaa hajuja ja poistaa >90 % kaasusaasteista, jotka haittaavat huoneilmaa (10): teollisuus- ja liikennepäästöjen typpidioksideja sekä maaleista, puhdistusaineista ja huonekaluista irtoavia tolueeneja ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Turvallinen ja tehokas: ei ioneja, kemikaaleja tai otsonia.

      3,2 litran vesisäiliö jopa 15 tunnin jatkuvaan kosteutukseen

      Hengitä helposti huolehtimatta vesisäiliön jatkuvasta täyttämisestä: 3,2 litran vesisäiliön ansiosta laitetta voi käyttää jopa 15 tuntia keskeytyksettä.

      Suodatin kestää jopa vuoden

      Alkuperäiset suodattimet varmistavat ihanteellisen suorituskyvyn jopa vuodeksi (11), mikä vähentää vaivaa ja kuluja. Puhdistin laskee suodattimen käyttöiän ja ilmoittaa, kun se pitää vaihtaa.

      Luo puhdas ja miellyttävä nukkumisympäristö yövalolla

      Aseta perusteellinen ilmanpuhdistusohjelma makuuhuoneeseen ennen kuin lapset menevät nukkumaan. Sen jälkeen hiljainen unitila aktivoituu ja yövalo syttyy. Lapset tuntevat olonsa turvalliseksi, ja vanhemmat voivat nukkua rauhassa.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Tuotetyyppi
        Yhdistetty ilmanpuhdistin ja -kostutin
        Teknologia
        HEPA NanoProtect, haihduttava kostutus
        Väri
        Tummanharmaa
        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Toissijainen materiaali
        Kierrätysmuovi (n. 30 %)
        Internet-yhteys
        Kyllä
        Wi-Fi-alue
        2,4 GHz
        Ääniohjaus
        Kyllä (Google, Alexa)
        Vesisäiliön tilavuus
        3,2 l

      • Tekniset tiedot

        Enimmäisteho
        43 W
        Ilmanlaatuanturit
        PM2.5, lämpötila, kosteus
        Äänitaso vähintään
        16,5 dB(A)
        Äänitaso enintään
        51 dB(A)

      • Suorituskyky

        Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) (hiukkaset, GB/T)
        300 m³/h
        Suodatuskerrokset
        HEPA-, aktiivihiili- ja esisuodatin
        Hiukkasten suodatus
        99,97 % 0,003 mikronin kokoisista
        Kostutusteho
        650 ml/h
        Huoneen enimmäiskoko
        78 m²

      • Käytettävyys

        Johdon pituus
        1,8 m
        Ajastin
        Kyllä (sovelluksella)
        Automaattinen tila
        Kyllä
        Yötila
        Kyllä
        Nopeusasetukset
        Kyllä (5 tasoa)
        Tunnelmallinen yövalo
        Kyllä
        Ilmanlaadun seuranta
        Värirengas, numeerinen
        Käyttöliittymä
        Digitaalinen (kosketustoiminto)
        Suositeltu suodattimen käyttöaika
        1 vuosi / 6 kuukautta
        Vesisäiliö tyhjä -hälytys
        Kyllä

      • Suojatoiminto

        Lapsilukko
        Kyllä

      • Paino ja mitat

        Tuotteen korkeus
        52 cm
        Tuotteen paino
        6,5 kg
        Tuotteen leveys
        28,5 cm
        Tuotteen pituus
        28,5 cm
        Pakkauksen pituus
        34,5 cm
        Pakkauksen leveys
        34,5 cm
        Pakkauksen korkeus
        56,3 cm
        Pakkauksen paino
        8,1 kg

      • Energiatehokkuus

        Valmiustilan virrankulutus
        <2 W
        Jännite
        100–240 V
        Taajuus
        50/60 Hz

      • Ylläpito

        Takuu
        2 vuotta

      • Yhteensopivuus

        Mukana tulevat lisävarusteet 1
        3-in-1 HEPA -suodatin
        Mukana tulevat lisävarusteet 2
        Ilmankostuttimen suodatin
        Liittyvät lisävarusteet 1
        FY3400
        Liittyvät lisävarusteet 2
        FY3401

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Kiina

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Clippin

      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Lisätarvikkeet

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • (1) Puhtaan ilman tuottoaste testattu standardin GB/T18801-2022 mukaisesti. Sopiva puhdistusalue laskettu standardin NRCC-54013 mukaan.
      • (2) Laskelman perustana 48 m³:n huone ja 300 m³/h:n CADR-arvo
      • (3) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla (0,003 um ja 0,3 um) DIN71460-standardin mukaan iUTA:ssa
      • (4) CVC:n testaamana standardin GB/T 23332-2018 mukaisesti. Alkulämpötila 23 ±2 °C ja suhteellinen ilmankosteus 30 ±2 % RH.
      • (5) Verrattuna tavallisiin ultraääni-ilmankostuttimiin, joissa ei ole lisätekniikoita bakteerien leviämisen estämiseksi, riippumattoman laboratorion testissä
      • (6) Airmid Healthgroup Ltd:n suorittama mikrobien vähentymisasteen testi influenssaviruksella (H1N1) 28,5 m³:n testikammiossa 30–40 minuutin käytöllä turbotilassa
      • (7) Testattu standardin GB21551.3-2010 mukaisesti S. albus -bakteerilla, 30 m³:n testikammio, 1 tunnin käyttö turbotilassa, kolmannen osapuolen laboratorio
      • (8) Antimikrop-laboratorion suorittama mikrobien vähentymisasteen testi SARS-CoV-2-viruksella 30 m³:n testikammiossa 1 tunnin käytöllä turbotilassa.
      • (9) Äänenpaine, IEC 60704, 1,5 metrin päässä.
      • (10) Ulkoiset laboratoriotestit standardin GB/T 18801-2022 mukaisesti VOC-yhdisteillä, tolueenilla ja typpidioksidilla: 30 m³:n huone, 2 tunnin käyttö turbotilassa.
      • (11) Suodattimen käyttöikä riippuu ilmanlaadusta ja käyttötavoista.

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.