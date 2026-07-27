2 vuoden takuu
AC3737/10
Puhdistaa jopa 131 m²:n huoneen
CADR-arvo 505 m³/h, haihdutus 650 ml/h
Poistaa formaldehydikaasut
Käyttää Wi-Fi-yhteyttä, Air+-sovellus
Tehokas, puhdas ilmavirta ulottuu huoneen joka nurkkaan. 505 m³/h:n (1) puhtaan ilman tuottoaste (CADR) puhdistaa perusteellisesti suuretkin, jopa 131 m²:n (2) kokoiset huoneet ja suojaa sinua bakteereilta, viruksilta, siitepölyltä, pölyltä, eläinhilseeltä, pölypunkeilta, formaldehydiltä ja muilta haitallisilta kaasuilta sekä hajuilta ja muilta epäpuhtauksilta.
Vain Philipsin ilmanpuhdistimissa on NanoProtect HEPA -suodatus, joka yhdessä aktiivihiili- ja esisuodattimen kanssa poistaa 99,97 % jopa 0,003 mikrometrin kokoisista hiukkasista (3). NanoProtect HEPA -tekniikka paitsi poistaa epäpuhtaudet, myös vetää niitä puoleensa staattisella sähkövarauksella ja puhdistaa siten jopa kaksi kertaa enemmän ilmaa kuin perinteinen HEPA H13 -suodatus, mutta energiatehokkaammin (4).
Nopea kostutus, jopa 650 ml/h (5). Laite tunnistaa ja säätää kosteustason automaattisesti halutulle tasolle. Kostutintoiminto pitää kosteustason halutulla tasolla kytkeytymällä päälle tai pois päältä tarpeen mukaan.
Arviot
1) Testattu kolmannen osapuolen laboratoriossa GB/T 18801-2022 -standardin mukaisesti.
2) Laskettu GB/T18801-2022-standardin mukaisesti käyttäen tupakansavun CADR-arvoa, joka on testattu GB/T18801-2022-standardin mukaisesti.
3) Suodattimen materiaali on testattu NaCl-aerosolilla (3 nm) DIN71460-1-standardin mukaisesti kolmannen osapuolen testilaboratoriossa.
(4) GB/T 18801 -standardin mukaisesti testattuna Philipsin ilmanpuhdistimien puhtaan ilman tuottoaste ja energiatehokkuus ovat parempia NanoProtect HEPA -suodattimen kuin HEPA H13 -suodattimen kanssa.
5) Testattu kolmannen osapuolen laboratoriossa GB/T 23332-2018 -standardin mukaisesti.
6) Verrattuna tavallisiin ultraääni-ilmankostutinmoduuleihin, joissa ei ole bakteerien leviämistä estävää teknologiaa, riippumattomassa laboratoriossa testattuna.
7) Verrattuna ultraääni-ilmankostutinteknologiaan. Huonekalujen mineraalijäänteet testattiin kolmannen osapuolen laboratoriossa kolmen tunnin ajanjakson aikana, DIN 44973, IUTA e.V.
8) GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 – 2020, MOD) -standardin mukainen keskimääräinen melutaso. Melutaso voi muuttua huoneen olosuhteiden ja laitteen sijainnin mukaan.