TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Hengitä vapaammin
  • Hengitä vapaammin
  • Hengitä vapaammin
  • Hengitä vapaammin
  • Hengitä vapaammin
  • Hengitä vapaammin

Series 30002-in-1-ilmanpuhdistin ja -kostutin

AC3737/10

Hengitä vapaammin
Philipsin 2-in-1-ilmanpuhdistin ja -kostutin: Tehokas ja helppokäyttöinen. Toimii sekä ilmankostuttimena että -puhdistimena tai vain ilmanpuhdistimena irrotettavan vesisäiliön ansiosta. Puhdistaa suuretkin huoneet perusteellisesti ja poistaa 99,97 % epäpuhtauksista sekä 99 % formaldehydistä.
Näytä kaikki edut

Puhdasta ilmaa ja ihanteellinen ilmankosteus helposti saatavilla

Hengitä vapaammin

  • Puhdistaa jopa 131 m²:n huoneen

  • CADR-arvo 505 m³/h, haihdutus 650 ml/h

  • Poistaa formaldehydikaasut

  • Käyttää Wi-Fi-yhteyttä, Air+-sovellus

Puhdistaa jopa 131 m²:n huoneen perusteellisesti (2)

Puhdistaa jopa 131 m²:n huoneen perusteellisesti (2)

Tehokas, puhdas ilmavirta ulottuu huoneen joka nurkkaan. 505 m³/h:n (1) puhtaan ilman tuottoaste (CADR) puhdistaa perusteellisesti suuretkin, jopa 131 m²:n (2) kokoiset huoneet ja suojaa sinua bakteereilta, viruksilta, siitepölyltä, pölyltä, eläinhilseeltä, pölypunkeilta, formaldehydiltä ja muilta haitallisilta kaasuilta sekä hajuilta ja muilta epäpuhtauksilta.

Poistaa 99,97 % ilman näkymättömistä hiukkasista

Poistaa 99,97 % ilman näkymättömistä hiukkasista

Vain Philipsin ilmanpuhdistimissa on NanoProtect HEPA -suodatus, joka yhdessä aktiivihiili- ja esisuodattimen kanssa poistaa 99,97 % jopa 0,003 mikrometrin kokoisista hiukkasista (3). NanoProtect HEPA -tekniikka paitsi poistaa epäpuhtaudet, myös vetää niitä puoleensa staattisella sähkövarauksella ja puhdistaa siten jopa kaksi kertaa enemmän ilmaa kuin perinteinen HEPA H13 -suodatus, mutta energiatehokkaammin (4).

Automaattinen kosteutus jopa 650 ml/h neljällä asetuksella

Automaattinen kosteutus jopa 650 ml/h neljällä asetuksella

Nopea kostutus, jopa 650 ml/h (5). Laite tunnistaa ja säätää kosteustason automaattisesti halutulle tasolle. Kostutintoiminto pitää kosteustason halutulla tasolla kytkeytymällä päälle tai pois päältä tarpeen mukaan.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. 1) Testattu kolmannen osapuolen laboratoriossa GB/T 18801-2022 -standardin mukaisesti.

  2. 2) Laskettu GB/T18801-2022-standardin mukaisesti käyttäen tupakansavun CADR-arvoa, joka on testattu GB/T18801-2022-standardin mukaisesti.

  3. 3) Suodattimen materiaali on testattu NaCl-aerosolilla (3 nm) DIN71460-1-standardin mukaisesti kolmannen osapuolen testilaboratoriossa.

  4. (4) GB/T 18801 -standardin mukaisesti testattuna Philipsin ilmanpuhdistimien puhtaan ilman tuottoaste ja energiatehokkuus ovat parempia NanoProtect HEPA -suodattimen kuin HEPA H13 -suodattimen kanssa.

  5. 5) Testattu kolmannen osapuolen laboratoriossa GB/T 23332-2018 -standardin mukaisesti.

  6. 6) Verrattuna tavallisiin ultraääni-ilmankostutinmoduuleihin, joissa ei ole bakteerien leviämistä estävää teknologiaa, riippumattomassa laboratoriossa testattuna.

  7. 7) Verrattuna ultraääni-ilmankostutinteknologiaan. Huonekalujen mineraalijäänteet testattiin kolmannen osapuolen laboratoriossa kolmen tunnin ajanjakson aikana, DIN 44973, IUTA e.V.

  8. 8) GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 – 2020, MOD) -standardin mukainen keskimääräinen melutaso. Melutaso voi muuttua huoneen olosuhteiden ja laitteen sijainnin mukaan.