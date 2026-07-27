Hengitä vapaammin

Philipsin 2-in-1-ilmanpuhdistin ja -kostutin: Tehokas ja helppokäyttöinen. Toimii sekä ilmankostuttimena että -puhdistimena tai vain ilmanpuhdistimena irrotettavan vesisäiliön ansiosta. Puhdistaa suuretkin huoneet perusteellisesti ja poistaa 99,97 % epäpuhtauksista sekä 99 % formaldehydistä.