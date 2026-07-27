2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AC4080/10
Enintään 45 m²:n tiloihin*
Suora yhteys ilmanlaatuun*
99 % vähemmän bakteerien leviämistä*
Huoneen koko: enintään 43 m²*
Saksalaista tekniikkaa käyttävä suodatusjärjestelmä poistaa tehokkaasti ilman epäpuhtaudet, kuten alle 2,5 µm:n kokoiset pienhiukkaset sekä yli 0,00002 mm:n suuruiset bakteerit ja virukset.*
Päästää ilmaan 99 % vähemmän bakteereja verrattuna ultraäänellä toimiviin ilmankostuttimiin**
Arviot
20 nanometriä: Testaaja IUTA. Maailman terveysjärjestön (WHO) vuoden 2008 mikrobiologisia riskejä arvioivan Microbiological Risk Assessment Report -raportin mukaan lintuinfluenssavirus, ihmisten influenssavirukset, legionellabakteeri ja hepatiittivirukset ovat yli 20 nanometrin (0,00002 mm) kokoisia.
Poistaa 99,97 % hiukkasista: ulkopuolisen laboratorion suorittama testi
Kostutusteho: 300 ml/h: Testattu GB/T 23332 -standardin mukaisesti Philipsin sisäilmakammiossa Suzhoussa. Kammion koko 25 m², alkulämpötila 20 ±2 °C ja suhteellinen ilmankosteus 30 ±3 % RH.
Huoneen koko: enintään 43 m²: perustuu AHAM HU-1-2016 (R2011) -standardin mukaiseen kostutustehoon.
MS2-virusten poistotehon testi Intertek Institutessa Yhdysvalloissa (testattu 2 tunnin käytöllä 11 m³:n tilassa)
Maailman terveysjärjestön (WHO) vuoden 2008 mikrobiologisia riskejä arvioivan Microbiological Risk Assessment Report -raportin mukaan lintuinfluenssavirus, ihmisten influenssavirukset, hepatiittivirukset ja SARS-koronavirus sekä legionellabakteeri ovat yli 0,02 mikronin kokoisia.
CADR-arvo (tupakansavu) on ulkopuolisen tahon testaama
Verrattuna tavanomaiseen ultraäänitekniikkaan (viileä höyry). 8 viikon testijakso 1 m³:n tilassa osoitti, että Philipsin NanoCloud-tekniikka päästää ilmaan jopa 99 % vähemmän luonnollisia bakteereja. Sertifioitu Rabe HygieneConsultin suorittamassa riippumattomassa arviointitutkimuksessa laboratorio-oloissa kesäkuussa 2012 (RHC 2101p_12.116)
PM2.5-hiukkasten poistoteho on ulkopuolisen tahon testaama (5,0 ±0,5 mg/m³)
Formaldehydin, tolueenin ja TVOC-yhdisteiden suodatustaso on ulkopuolisen tahon testaama (testaustila 30 m³, testiaika 3 tuntia)
Antibakteeriset ominaisuudet on testattu GB21551.3-standardin mukaisesti Staphylococcus albus -bakteeria käyttämällä (alkuperäinen pitoisuus 1*105 pmy/m³)