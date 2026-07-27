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Tuotanto lopetettu

Yhdistetty ilmanpuhdistin ja -kostutin

AC4080/10

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Philips Air Combi 2-in-1 -ilmanpuhdistin ja -kostutin puhdistaa kodin sisäilman. Lisäksi ainutlaatuinen 2-in-1-toiminto takaa sen, että, ilman kosteuspitoisuus pysyy ihanteellisella tasolla ( 40–60 %). Ihanteellinen ilmankosteus vähentää bakteerien ja virusten leviämistä, pölyn muodostumista ja silmien ja ihon kuivumista. Malli sopii enintään 45 m²:n tiloihin. Se on täydellinen astmasta ja allergioista kärsiville!
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Jokaisella henkäyksellä on väliä – Puhdasta ja kosteudeltaan sopivaa ilmaa

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  • Enintään 45 m²:n tiloihin*

  • Suora yhteys ilmanlaatuun*

  • 99 % vähemmän bakteerien leviämistä*

  • Huoneen koko: enintään 43 m²*

Yhdistetty HEPA- ja aktiivihiilisuodatin poistaa epäpuhtauksia tehokkaasti

Saksalaista tekniikkaa käyttävä suodatusjärjestelmä poistaa tehokkaasti ilman epäpuhtaudet, kuten alle 2,5 µm:n kokoiset pienhiukkaset sekä yli 0,00002 mm:n suuruiset bakteerit ja virukset.*

Poistaa tehokkaasti pölyn, siitepölyn, kaasut ja bakteerit

Poistaa tehokkaasti pölyn, siitepölyn, kaasut ja bakteerit

Päästää ilmaan 99 % vähemmän bakteereja**

Päästää ilmaan 99 % vähemmän bakteereja**

Päästää ilmaan 99 % vähemmän bakteereja verrattuna ultraäänellä toimiviin ilmankostuttimiin**

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. 20 nanometriä: Testaaja IUTA. Maailman terveysjärjestön (WHO) vuoden 2008 mikrobiologisia riskejä arvioivan Microbiological Risk Assessment Report -raportin mukaan lintuinfluenssavirus, ihmisten influenssavirukset, legionellabakteeri ja hepatiittivirukset ovat yli 20 nanometrin (0,00002 mm) kokoisia.

  2. Poistaa 99,97 % hiukkasista: ulkopuolisen laboratorion suorittama testi

  3. Kostutusteho: 300 ml/h: Testattu GB/T 23332 -standardin mukaisesti Philipsin sisäilmakammiossa Suzhoussa. Kammion koko 25 m², alkulämpötila 20 ±2 °C ja suhteellinen ilmankosteus 30 ±3 % RH.

  4. Huoneen koko: enintään 43 m²: perustuu AHAM HU-1-2016 (R2011) -standardin mukaiseen kostutustehoon.

  5. MS2-virusten poistotehon testi Intertek Institutessa Yhdysvalloissa (testattu 2 tunnin käytöllä 11 m³:n tilassa)

  6. Maailman terveysjärjestön (WHO) vuoden 2008 mikrobiologisia riskejä arvioivan Microbiological Risk Assessment Report -raportin mukaan lintuinfluenssavirus, ihmisten influenssavirukset, hepatiittivirukset ja SARS-koronavirus sekä legionellabakteeri ovat yli 0,02 mikronin kokoisia.

  7. CADR-arvo (tupakansavu) on ulkopuolisen tahon testaama

  8. Verrattuna tavanomaiseen ultraäänitekniikkaan (viileä höyry). 8 viikon testijakso 1 m³:n tilassa osoitti, että Philipsin NanoCloud-tekniikka päästää ilmaan jopa 99 % vähemmän luonnollisia bakteereja. Sertifioitu Rabe HygieneConsultin suorittamassa riippumattomassa arviointitutkimuksessa laboratorio-oloissa kesäkuussa 2012 (RHC 2101p_12.116)

  9. PM2.5-hiukkasten poistoteho on ulkopuolisen tahon testaama (5,0 ±0,5 mg/m³)

  10. Formaldehydin, tolueenin ja TVOC-yhdisteiden suodatustaso on ulkopuolisen tahon testaama (testaustila 30 m³, testiaika 3 tuntia)

  11. Antibakteeriset ominaisuudet on testattu GB21551.3-standardin mukaisesti Staphylococcus albus -bakteeria käyttämällä (alkuperäinen pitoisuus 1*105 pmy/m³)