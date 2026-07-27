Hengitä vapaammin

Philips Air Combi 2-in-1 -ilmanpuhdistin ja -kostutin puhdistaa kodin sisäilman. Lisäksi ainutlaatuinen 2-in-1-toiminto takaa sen, että, ilman kosteuspitoisuus pysyy ihanteellisella tasolla ( 40–60 %). Ihanteellinen ilmankosteus vähentää bakteerien ja virusten leviämistä, pölyn muodostumista ja silmien ja ihon kuivumista. Malli sopii enintään 45 m²:n tiloihin. Se on täydellinen astmasta ja allergioista kärsiville!