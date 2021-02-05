2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Aina puhdasta ilmaa
Philipsin yhdistetyssä ilmanpuhdistimessa ja -kostuttimessa on kostutussuodatin, joka estää kalkin vapautumisen, poistaa bakteerit, virukset ja homeen ja takaa näin puhtaan ilman sinulle ja perheellesi.
Poistaa mikrobit ja homeen
Philipsin edistynyt kostutussuodatin poistaa vedestä bakteerit, homeitiöt, virukset ja kalkin, jottei niitä pääse vapautumaan ilmaan.
Automaattinen suojausvaroitus ilmoittaa, kun suodatin on vaihdettava. Jos suodatinta ei vaihdeta ajoissa, laite sammuu automaattisesti, sillä suodattimen ollessa täysi laite ei toimi tarkoitetulla tavalla. Näin takaamme aina puhtaan ilman.
Automaattinen sammutus takaa aina puhtaan ilman. Ilmanpuhdistin sammuu, kun se ei enää voi tuottaa varmasti puhdasta ilmaa. Kun jokin suodattimista on lähes täynnä ja se on puhdistettava tai vaihdettava, automaattinen suojavaroitus antaa siitä ilmoituksen. Jos kyseistä suodatinta ei vaihdeta, laite sammuu ja lukkiutuu automaattisesti.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Goudu
05/02/2021
France
Tout à fait ce qu'il faut
Immédiatement imbibé d'eau et la retient sans problème
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
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