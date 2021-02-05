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  • Aina puhdasta ilmaa
  • Aina puhdasta ilmaa

Tuotanto lopetettu

Ilmankostuttimen kostutussuodatin

AC4155/00

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Aina puhdasta ilmaa

Philipsin yhdistetyssä ilmanpuhdistimessa ja -kostuttimessa on kostutussuodatin, joka estää kalkin vapautumisen, poistaa bakteerit, virukset ja homeen ja takaa näin puhtaan ilman sinulle ja perheellesi.

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Aina puhdasta ilmaa

  • Poistaa mikrobit ja homeen

Antibakteerinen pinnoite poistaa bakteerit ja homeen

Philipsin edistynyt kostutussuodatin poistaa vedestä bakteerit, homeitiöt, virukset ja kalkin, jottei niitä pääse vapautumaan ilmaan.

Laite antaa varoituksen, kun suodatin on vaihdettava

Automaattinen suojausvaroitus ilmoittaa, kun suodatin on vaihdettava. Jos suodatinta ei vaihdeta ajoissa, laite sammuu automaattisesti, sillä suodattimen ollessa täysi laite ei toimi tarkoitetulla tavalla. Näin takaamme aina puhtaan ilman.

Automaattinen sammutus takaa puhtaan ilman

Automaattinen sammutus takaa aina puhtaan ilman. Ilmanpuhdistin sammuu, kun se ei enää voi tuottaa varmasti puhdasta ilmaa. Kun jokin suodattimista on lähes täynnä ja se on puhdistettava tai vaihdettava, automaattinen suojavaroitus antaa siitä ilmoituksen. Jos kyseistä suodatinta ei vaihdeta, laite sammuu ja lukkiutuu automaattisesti.

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Arviot

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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

05/02/2021

France

France

Tout à fait ce qu'il faut

Immédiatement imbibé d'eau et la retient sans problème

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Filtre pour humidificateur d'air AC4155/00

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Filtre pour humidificateur d'air AC4155/00

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