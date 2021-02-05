Automaattinen sammutus takaa puhtaan ilman

Automaattinen sammutus takaa aina puhtaan ilman. Ilmanpuhdistin sammuu, kun se ei enää voi tuottaa varmasti puhdasta ilmaa. Kun jokin suodattimista on lähes täynnä ja se on puhdistettava tai vaihdettava, automaattinen suojavaroitus antaa siitä ilmoituksen. Jos kyseistä suodatinta ei vaihdeta, laite sammuu ja lukkiutuu automaattisesti.