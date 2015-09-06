Luotettava Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin suoratoisto

Kehittynyt tekniikka parantaa Bluetooth®-suoratoistoa entisestään. Tavallinen Bluetooth®-ääni ei aina tyydytä kuuntelijoita, koska se käyttää SBC-kodeekkia, joka on tarkoitettu tavalliseen äänentoistoon. Hi-Fi-sovitin käyttää sen sijaan luotettavaa langatonta (aptX® ja AAC) Bluetooth®-tekniikkaa, jonka ansiosta ääni on voimakas ja kristallinkirkas. Yhteensopiva sekä uusien Android™- että Apple iOS -älypuhelimien, tablet-laitteiden ja muiden laitteiden kanssa. Philipsin tarjoama äänenlaatu vastaa odotuksiasi. Langaton musiikki kuulostaa paremmalta kuin koskaan.