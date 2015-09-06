2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AEA2700/12
Liitä jopa 3 älypuhelinta yhtä aikaa
Philipsin Bluetooth®-sovitin, jossa on MULTIPAIR-ominaisuus, muuttaa Hi-Fi-/PC-kaiutinjärjestelmän langattomaksi äänentoistojärjestelmäksi. Sovittimen avulla voit suoratoistaa musiikkia langattomasti jopa kolmesta älypuhelimesta, tabletista ja Bluetooth-laitteesta.
Bluetooth®-musiikkivastaanotin
ja MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC ja NFC
Digit. lähtö
Yhdistä jopa kolme älylaitetta, jotta voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kustakin laitteesta – ilman pariliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: käynnistä haluamasi kappaleen toisto, jolloin parhaillaan toistettavan kappaleen toisto keskeytyy. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, musiikkilähteiden vaihtelu onnistuu hetkessä.
Nyt voit toistaa mobiililaitteesi musiikkipalvelua tai Internet-radiosovellusta suoraan hifijärjestelmässä.
Kehittynyt tekniikka parantaa Bluetooth®-suoratoistoa entisestään. Tavallinen Bluetooth®-ääni ei aina tyydytä kuuntelijoita, koska se käyttää SBC-kodeekkia, joka on tarkoitettu tavalliseen äänentoistoon. Hi-Fi-sovitin käyttää sen sijaan luotettavaa langatonta (aptX® ja AAC) Bluetooth®-tekniikkaa, jonka ansiosta ääni on voimakas ja kristallinkirkas. Yhteensopiva sekä uusien Android™- että Apple iOS -älypuhelimien, tablet-laitteiden ja muiden laitteiden kanssa. Philipsin tarjoama äänenlaatu vastaa odotuksiasi. Langaton musiikki kuulostaa paremmalta kuin koskaan.
3.6
5:stä
65
Arviot
jhspongebob
06/09/2015
United Kingdom
Use as Input to Vaccum Tube amplifier
I have an antique Leak TL12 tube amp, and needed a means to stream music from my lap top and guests devices. What I have found is that the tube amp, which is ~ no noise or distortion, 'round off' or smooths the digital stored and streamed music. Results are better than I expected, music is clear, not muddy, rich in tone, with the typical warm tube sound. I have photos if you would like to have. Sound, even via low cost 100W PA speaker is fantastic, clear, crisp and NO noise or Hum. regards, John
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Arvioitu tuote: AEA2700 Bluetooth® adapter
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Arvioitu tuote: AEA2700 Bluetooth® adapter
MacMusik
21/03/2020
Deutschland
Problemlos, wie man es erwartet
Anschluss an alte Anlage problemlos, iPad, MacBook und iPhone funktionieren mit sehr guter Tonqualität. Auch die in älteren Bewertungen kritisierte Lautstärkeregelung funktioniert einwandfrei.
Edut
einfach, gut, variable Anschlüsse
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Arvioitu tuote: AEA2700 Bluetooth®-Adapter
Käyttöpäivä 2019-09-21
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Arvioitu tuote: AEA2700 Bluetooth®-Adapter
Käyttöpäivä 2019-09-21
KptnTom01
24/06/2019
Deutschland
Genial
Benutze diesen Bluetooth-Adapter seit längerer Zeit und bin total begeistert. Der AEA2700 arbeitet seit der Anschaffung völlig störungsfrei und stellt die Verbindung zu einmal "gepairten" Geräten selbständig wieder her, sogar nach Netztrennung. Insbesondere die Klangqualität, Reichweite, Zuverlässigkeit und das völlig problemlose Handling verdienen die absolute Anerkennung. Als eines der wenigen Geräte am Markt auch mit funktionierendem (!) optischen und (!) Coax-Digitalanschluss versehen. Das ist wirklich praxistauglich!
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Arvioitu tuote: AEA2700 Bluetooth®-Adapter
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AEA2700 Bluetooth®-Adapter