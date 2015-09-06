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Tuotanto lopetettu

Bluetooth®-sovitin

AEA2700/12

3.6

| (65) Arviot

Liitä jopa 3 älypuhelinta yhtä aikaa

Philipsin Bluetooth®-sovitin, jossa on MULTIPAIR-ominaisuus, muuttaa Hi-Fi-/PC-kaiutinjärjestelmän langattomaksi äänentoistojärjestelmäksi. Sovittimen avulla voit suoratoistaa musiikkia langattomasti jopa kolmesta älypuhelimesta, tabletista ja Bluetooth-laitteesta.

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Liitä jopa 3 älypuhelinta yhtä aikaa

  • Bluetooth®-musiikkivastaanotin

  • ja MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC ja NFC

  • Digit. lähtö

MULTIPAIR-toiminnolla siirryt hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta. Voit vaihdella kolmen eri laitteen välillä.

MULTIPAIR-toiminnolla siirryt hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta. Voit vaihdella kolmen eri laitteen välillä.

Yhdistä jopa kolme älylaitetta, jotta voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kustakin laitteesta – ilman pariliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: käynnistä haluamasi kappaleen toisto, jolloin parhaillaan toistettavan kappaleen toisto keskeytyy. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, musiikkilähteiden vaihtelu onnistuu hetkessä.

Suoratoista musiikkisovelluksia älypuhelimestasi tai tablet-laitteestasi hifijärjestelmässä

Suoratoista musiikkisovelluksia älypuhelimestasi tai tablet-laitteestasi hifijärjestelmässä

Nyt voit toistaa mobiililaitteesi musiikkipalvelua tai Internet-radiosovellusta suoraan hifijärjestelmässä.

Luotettava Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin suoratoisto

Luotettava Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin suoratoisto

Kehittynyt tekniikka parantaa Bluetooth®-suoratoistoa entisestään. Tavallinen Bluetooth®-ääni ei aina tyydytä kuuntelijoita, koska se käyttää SBC-kodeekkia, joka on tarkoitettu tavalliseen äänentoistoon. Hi-Fi-sovitin käyttää sen sijaan luotettavaa langatonta (aptX® ja AAC) Bluetooth®-tekniikkaa, jonka ansiosta ääni on voimakas ja kristallinkirkas. Yhteensopiva sekä uusien Android™- että Apple iOS -älypuhelimien, tablet-laitteiden ja muiden laitteiden kanssa. Philipsin tarjoama äänenlaatu vastaa odotuksiasi. Langaton musiikki kuulostaa paremmalta kuin koskaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.6

5:stä

65

Arviot

06/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Use as Input to Vaccum Tube amplifier

I have an antique Leak TL12 tube amp, and needed a means to stream music from my lap top and guests devices. What I have found is that the tube amp, which is ~ no noise or distortion, 'round off' or smooths the digital stored and streamed music. Results are better than I expected, music is clear, not muddy, rich in tone, with the typical warm tube sound. I have photos if you would like to have. Sound, even via low cost 100W PA speaker is fantastic, clear, crisp and NO noise or Hum. regards, John

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Arvioitu tuote: AEA2700 Bluetooth® adapter

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Arvioitu tuote: AEA2700 Bluetooth® adapter

21/03/2020

Deutschland

Deutschland

Problemlos, wie man es erwartet

Anschluss an alte Anlage problemlos, iPad, MacBook und iPhone funktionieren mit sehr guter Tonqualität. Auch die in älteren Bewertungen kritisierte Lautstärkeregelung funktioniert einwandfrei.

Edut

einfach, gut, variable Anschlüsse

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Arvioitu tuote: AEA2700 Bluetooth®-Adapter

Käyttöpäivä 2019-09-21

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Arvioitu tuote: AEA2700 Bluetooth®-Adapter

Käyttöpäivä 2019-09-21

24/06/2019

Deutschland

Deutschland

Genial

Benutze diesen Bluetooth-Adapter seit längerer Zeit und bin total begeistert. Der AEA2700 arbeitet seit der Anschaffung völlig störungsfrei und stellt die Verbindung zu einmal "gepairten" Geräten selbständig wieder her, sogar nach Netztrennung. Insbesondere die Klangqualität, Reichweite, Zuverlässigkeit und das völlig problemlose Handling verdienen die absolute Anerkennung. Als eines der wenigen Geräte am Markt auch mit funktionierendem (!) optischen und (!) Coax-Digitalanschluss versehen. Das ist wirklich praxistauglich!

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Arvioitu tuote: AEA2700 Bluetooth®-Adapter

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AEA2700 Bluetooth®-Adapter

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