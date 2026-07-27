Aivan uudenlainen silityskokemus

Philips All-in-One 8500 Series on aivan uudenlainen ratkaisu vaatehuoltoon. Höyrytyksen ja silityksen yhdistelmää on helppo käyttää, ja se on tehokas ja monipuolinen ratkaisu huoliteltuun olemukseen, olivat vaatteesi sitten minkälaisesta materiaalista tahansa.