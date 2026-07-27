2 vuoden takuu
AIS8540/80
Säädettävä silityslauta
Kaksoislämmitysteknologia
OptimalTEMP-teknologia
Ergonomisesti muotoiltu silitysrauta ja höyrystin
Integroidussa säädettävässä laudassa on kapeneva kärki, ja lautaa voi käyttää kätevästi missä tahansa asennossa. Silityslautaa voidaan käyttää muun muassa paksujen kankaiden vaakasuuntaiseen silittämiseen tai herkkien kankaiden pystysuuntaiseen höyryttämiseen.
Kaksoislämmitysteknologian ansiosta tehokas, syvälle tunkeutuva höyry poistaa rypyt paremmin kuin tavallinen höyrysilitysrauta*. Vaatteesi ovat näin aina parhaimmillaan.
Ergonomisesti muotoillut silitysrauta ja höyrystin ovat jopa kaksi kertaa kevyempiä kuin tavallinen höyrysilitysrauta**, joten ryppyjen poisto vaatteista on entistä miellyttävämpää.
Arviot
Kolmannen osapuolen tutkimuslaitos on testannut pölypunkkien ja seuraavien bakteerien määrän puuvillakankaassa 10 sekunnin höyrytyksen jälkeen: E. coli, S. aureus, C. albicans
verrattuna Philips-höyrysilitysrautoihin
verrattuna höyrysilitysrautoihin, kuluttajien mukaan, tuotetesti lokakuussa 2022