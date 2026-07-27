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  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus
  • Aivan uudenlainen silityskokemus

All-in-One 8500 SeriesMonitoiminen silitysratkaisu

AIS8540/80

Aivan uudenlainen silityskokemus
Philips All-in-One 8500 Series on aivan uudenlainen ratkaisu vaatehuoltoon. Höyrytyksen ja silityksen yhdistelmää on helppo käyttää, ja se on tehokas ja monipuolinen ratkaisu huoliteltuun olemukseen, olivat vaatteesi sitten minkälaisesta materiaalista tahansa.
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Entistä monipuolisempi, tehokkaampi ja kätevämpi**

Aivan uudenlainen silityskokemus

  • Säädettävä silityslauta

  • Kaksoislämmitysteknologia

  • OptimalTEMP-teknologia

  • Ergonomisesti muotoiltu silitysrauta ja höyrystin

Integroitu säädettävä lauta mukautuu tarpeisiisi ja on miellyttävä käyttää

Integroitu säädettävä lauta mukautuu tarpeisiisi ja on miellyttävä käyttää

Integroidussa säädettävässä laudassa on kapeneva kärki, ja lautaa voi käyttää kätevästi missä tahansa asennossa. Silityslautaa voidaan käyttää muun muassa paksujen kankaiden vaakasuuntaiseen silittämiseen tai herkkien kankaiden pystysuuntaiseen höyryttämiseen.

Kaksoislämmitysteknologia takaa paremman suorituskyvyn tavallisiin höyrysilitysrautoihin verrattuna*

Kaksoislämmitysteknologia takaa paremman suorituskyvyn tavallisiin höyrysilitysrautoihin verrattuna*

Kaksoislämmitysteknologian ansiosta tehokas, syvälle tunkeutuva höyry poistaa rypyt paremmin kuin tavallinen höyrysilitysrauta*. Vaatteesi ovat näin aina parhaimmillaan.

Ergonomisesti muotoillut silitysrauta ja höyrystin helpottavat silitystä

Ergonomisesti muotoillut silitysrauta ja höyrystin helpottavat silitystä

Ergonomisesti muotoillut silitysrauta ja höyrystin ovat jopa kaksi kertaa kevyempiä kuin tavallinen höyrysilitysrauta**, joten ryppyjen poisto vaatteista on entistä miellyttävämpää.

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  1. Kolmannen osapuolen tutkimuslaitos on testannut pölypunkkien ja seuraavien bakteerien määrän puuvillakankaassa 10 sekunnin höyrytyksen jälkeen: E. coli, S. aureus, C. albicans

  2. verrattuna Philips-höyrysilitysrautoihin

  3. verrattuna höyrysilitysrautoihin, kuluttajien mukaan, tuotetesti lokakuussa 2022