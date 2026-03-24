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All-in-One 8500 Series Monitoiminen silitysratkaisu
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AIS8540/80
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Pikaopas
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Miten Philipsin All-in-One-silitysratkaisun lautaa kallistetaan?
Miten poistan kalkin Philips-vaatehöyrystimestä tai All-in-One-ratkaisusta?
Monitoiminen silitysratkaisuSVC-TELINE
All-in-One ironing solutionSVC-VESISÄILIÖ
All-in-One ironing solutionSILITYSLAUDAN SVC-PÄÄLLINEN
Philipsin All-in-One-silitysratkaisusta kuuluu kurnuttavaa ääntä
Philipsin All-in-One-silitysratkaisu jättää vaatteisiin märkiä läikkiä
Philipsin All-in-One-silitysratkaisun silitysraudasta tippuu vettä
Philipsin All-in-One-silitysratkaisun silityslauta on epävakaa
Philipsin All-in-One-silitysratkaisun ja telinemallisen höyrystimen letku lämpenee käytön aikana
Philipsin All-in-One-silitysratkaisu ei tuota höyryä
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