Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan

Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.