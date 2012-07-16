2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ3270D/12
Herää iPod/iPhone-musiikkiin
Aloita päiväsi oikein - lempimusiikillasi iPodistasi/iPhonestasi. Kompakti kello toistaa ja lataa uusimmat iPod-/iPhone-mallit, vaikka ne olisivat suojakoteloissaan. Voit myös halutessasi herätä radion tai summerin ääneen.
30-nastainen liitäntä
iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
2 W
Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.
Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.
2.3
5:stä
58
Arviot
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
laurina68
05/11/2015
Nederland
Vahvistettu ostaja
Prima product
Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone