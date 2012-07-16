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Tuotanto lopetettu

iPod/iPhone-kelloradio

AJ3270D/12

2.3

| (58) Arviot

Herää iPod/iPhone-musiikkiin

Aloita päiväsi oikein - lempimusiikillasi iPodistasi/iPhonestasi. Kompakti kello toistaa ja lataa uusimmat iPod-/iPhone-mallit, vaikka ne olisivat suojakoteloissaan. Voit myös halutessasi herätä radion tai summerin ääneen.

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Herää iPod/iPhone-musiikkiin

  • 30-nastainen liitäntä

  • iPodille/iPhonelle

  • FM, kaksi herätysaikaa

  • 2 W

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan

Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan

Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.

Herää aamuun miellyttävästi

Herää aamuun miellyttävästi

Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenevaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.3

5:stä

58

Arviot

16/07/2012

France

France

le top de la simplicite d'utilisation

simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

20/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

05/11/2015

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Prima product

Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

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