2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ4200/12
Lataa matkapuhelin nukkuessasi
Philips-kelloradio sekä herättää sinut suosikkiradiokanavasi ääniin että lataa matkapuhelimesi nukkuessasi. Siinä on kaksi herätyskelloa sekä arkipäivä- ja viikonloppuasetukset ja suuri, helppolukuinen LCD-näyttö.
Lataa matkapuhelin/USB-laite
Laturin liitinpäille tarkoitetussa kiinteässä säilytyslokerossa liitinpäät säilyvät turvallisesti ja siististi seuraavaa käyttökertaa varten. Siinä on myös eri kokoisia liitinpäitä eri matkapuhelinmalleja varten ja liitin mini-USB-laitteille.
Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
Päivämäärä ja viikonpäivä näkyvät LCD-näytössä selkeästi ja nopeasti.
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3.1
5:stä
7
Arviot
Iano
24/07/2012
United Kingdom
Not a design classic, but great sound and functionality
Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.
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Arvioitu tuote: AJ4200 Digital tuning clock radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ4200 Digital tuning clock radio
Petrov,Plamen
24/08/2021
Nederland
Vahvistettu ostaja
Good for morning wake up
Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.
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Arvioitu tuote: AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Käyttöpäivä 2019-08-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Käyttöpäivä 2019-08-23
Valerisis
20/09/2014
France
Pas mal
Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........
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Arvioitu tuote: AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique