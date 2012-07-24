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Tuotanto lopetettu

Kelloradio, digitaalinen viritin

AJ4200/12

3.1

| (7) Arviot

Lataa matkapuhelin nukkuessasi

Philips-kelloradio sekä herättää sinut suosikkiradiokanavasi ääniin että lataa matkapuhelimesi nukkuessasi. Siinä on kaksi herätyskelloa sekä arkipäivä- ja viikonloppuasetukset ja suuri, helppolukuinen LCD-näyttö.

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Lataa matkapuhelin nukkuessasi

  • Lataa matkapuhelin/USB-laite

Kiinteä säilytyslokero pitää liitinpäät varmassa tallessa

Kiinteä säilytyslokero pitää liitinpäät varmassa tallessa

Laturin liitinpäille tarkoitetussa kiinteässä säilytyslokerossa liitinpäät säilyvät turvallisesti ja siististi seuraavaa käyttökertaa varten. Siinä on myös eri kokoisia liitinpäitä eri matkapuhelinmalleja varten ja liitin mini-USB-laitteille.

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Päivämäärän ja viikonpäivän näyttö

Päivämäärän ja viikonpäivän näyttö

Päivämäärä ja viikonpäivä näkyvät LCD-näytössä selkeästi ja nopeasti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.1

5:stä

7

Arviot

3

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not a design classic, but great sound and functionality

Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.

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Arvioitu tuote: AJ4200 Digital tuning clock radio

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Arvioitu tuote: AJ4200 Digital tuning clock radio

24/08/2021

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Good for morning wake up

Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.

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Arvioitu tuote: AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Käyttöpäivä 2019-08-23

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Käyttöpäivä 2019-08-23

20/09/2014

France

France

Pas mal

Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........

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Arvioitu tuote: AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

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