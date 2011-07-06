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Tuotanto lopetettu

Kelloradio

AJ5030/12

3.3

| (39) Arviot

Herätys!

Voit heijastaa kellonajan kätevästi haluamallesi pinnalle. Voit terävöittää tai kääntää kuvaa, jotta näet sen aina selkeästi seinällä tai katossa. Lisäksi kello asettaa ajan automaattisesti, ja hälytyksenä voi käyttää soittoääntä, radiota tai summeria.

Näytä kaikki edut

Aika heijastaa!

Herätys!

  • Kellonajan heijastus

  • Digitaalinen FM-viritin

  • Kaksi herätysaikaa

  • Ajan ja hälytyksen varmistus

Muunneltava heijastuskulma helpottaa katselua missä tahansa

Tämä kello heijastaa ajan minne ikinä haluatkin säädettävän heijastusputken avulla. Sitä voi säätää tarkasti sekä vaaka- että pystysuunnassa, jotta voit heijastaa ajan täsmälleen haluamaasi paikkaan – seinälle, kattoon tai huonekaluun. Voit nähdä ajan päätäsi kääntämättä, ja heijastus näyttää todella upealta.

Säädettävä tarkkuus heijastaa ajan tarkasti

Saat aina tarkan ajan säädettävän tarkkuuden avulla. Voit säätää heijastuksen tarkkuutta välillä 1–2,5 m. Nauti tarkasta heijastuksesta ja pysy ajan tasalla.

Käännä heijastettava kuva

Kelloradio heijastaa ajan seinälle tai kattoon - miten itsellesi parhaiten sopii. Kääntötoiminnolla voit kiertää kuvaa nopeasti 180 astetta, jotta ajan näkee mistä tahansa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.3

5:stä

39

Arviot

06/07/2011

Sverige

Sverige

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ5030 Klockradio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ5030 Klockradio

10/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Perfect Clock Radio and Alarm

Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ5030 Clock Radio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ5030 Clock Radio

02/01/2020

France

France

Super réveil

Parfait, jamais rencontré de problème en 8ans. Je recommande vivement.

Edut

La projection se règle en fonction de la vue

Haitat

Aucun

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ5030 Radio-réveil

Käyttöpäivä 2018-01-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ5030 Radio-réveil

Käyttöpäivä 2018-01-02

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