2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ5030/12
Herätys!
Voit heijastaa kellonajan kätevästi haluamallesi pinnalle. Voit terävöittää tai kääntää kuvaa, jotta näet sen aina selkeästi seinällä tai katossa. Lisäksi kello asettaa ajan automaattisesti, ja hälytyksenä voi käyttää soittoääntä, radiota tai summeria.
Kellonajan heijastus
Digitaalinen FM-viritin
Kaksi herätysaikaa
Ajan ja hälytyksen varmistus
Tämä kello heijastaa ajan minne ikinä haluatkin säädettävän heijastusputken avulla. Sitä voi säätää tarkasti sekä vaaka- että pystysuunnassa, jotta voit heijastaa ajan täsmälleen haluamaasi paikkaan – seinälle, kattoon tai huonekaluun. Voit nähdä ajan päätäsi kääntämättä, ja heijastus näyttää todella upealta.
Saat aina tarkan ajan säädettävän tarkkuuden avulla. Voit säätää heijastuksen tarkkuutta välillä 1–2,5 m. Nauti tarkasta heijastuksesta ja pysy ajan tasalla.
Kelloradio heijastaa ajan seinälle tai kattoon - miten itsellesi parhaiten sopii. Kääntötoiminnolla voit kiertää kuvaa nopeasti 180 astetta, jotta ajan näkee mistä tahansa.
3.3
5:stä
39
Arviot
06/07/2011
Sverige
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5030 Klockradio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5030 Klockradio
DW67
10/01/2015
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Perfect Clock Radio and Alarm
Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5030 Clock Radio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5030 Clock Radio
FireCold
02/01/2020
France
Super réveil
Parfait, jamais rencontré de problème en 8ans. Je recommande vivement.
Edut
La projection se règle en fonction de la vue
Haitat
Aucun
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5030 Radio-réveil
Käyttöpäivä 2018-01-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5030 Radio-réveil
Käyttöpäivä 2018-01-02