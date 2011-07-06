Herätys!

Voit heijastaa kellonajan kätevästi haluamallesi pinnalle. Voit terävöittää tai kääntää kuvaa, jotta näet sen aina selkeästi seinällä tai katossa. Lisäksi kello asettaa ajan automaattisesti, ja hälytyksenä voi käyttää soittoääntä, radiota tai summeria.