2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ5300D/12
Herää suosikkisäveliisi
Aloita uusi päivä Philipsin AJ5300D/12 -kelloradion ja telakointiaseman avulla. Ilmainen Philips-sovellus tarjoaa miellyttävämmän herätyksen ja radion kuuntelukokemuksen. 4 W RMS -virtalähteen ansiosta ääni on selkeä ja voimakas. Liitä mihin tahansa iPodiin tai iPhoneen.
30-nastainen liitäntä
iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
4 W
Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.
MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
3.1
5:stä
29
Arviot
steve35
17/12/2015
United Kingdom
The sound quality is fantastic, the features are great.
I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.
Arvioitu tuote: AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Arvioitu tuote: AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
dreke
02/12/2013
België
goed
zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
ullisegeln
13/11/2013
Deutschland
ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden
Ich kann dieses Produkt garantiert weiter empfehlen, da es sehr gut ist. Es
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone