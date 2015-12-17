Herää suosikkisäveliisi

Aloita uusi päivä Philipsin AJ5300D/12 -kelloradion ja telakointiaseman avulla. Ilmainen Philips-sovellus tarjoaa miellyttävämmän herätyksen ja radion kuuntelukokemuksen. 4 W RMS -virtalähteen ansiosta ääni on selkeä ja voimakas. Liitä mihin tahansa iPodiin tai iPhoneen.