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Tuotanto lopetettu

iPod/iPhone-kelloradio

AJ5300D/12

3.1

| (29) Arviot

Herää suosikkisäveliisi

Aloita uusi päivä Philipsin AJ5300D/12 -kelloradion ja telakointiaseman avulla. Ilmainen Philips-sovellus tarjoaa miellyttävämmän herätyksen ja radion kuuntelukokemuksen. 4 W RMS -virtalähteen ansiosta ääni on selkeä ja voimakas. Liitä mihin tahansa iPodiin tai iPhoneen.

Näytä kaikki edut

iPodista, iPhonesta ja radiosta

Herää suosikkisäveliisi

  • 30-nastainen liitäntä

  • iPodille/iPhonelle

  • FM, kaksi herätysaikaa

  • 4 W

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti

Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen

Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.1

5:stä

29

Arviot

17/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

The sound quality is fantastic, the features are great.

I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.

Arvioitu tuote: AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Arvioitu tuote: AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

02/12/2013

België

België

goed

zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

13/11/2013

Deutschland

Deutschland

ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden

Ich kann dieses Produkt garantiert weiter empfehlen, da es sehr gut ist. Es

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone

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