2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ5305D/12
Herää upeaan iPod/iPhone-ääneen
Aloita päiväsi Philipsin kelloradio-telakointiaseman kanssa. Ilmainen Philips-sovellus tarjoaa miellyttävämmän herätyksen ja radion kuuntelukokemuksen. 4 W RMS -virtalähteen ansiosta ääni on selkeä ja voimakas. Telakoi iPod/iPhone, jopa kotelossaan.
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
4 W
Mukavammin ei voisi herätä tai kuunnella radiota kuin ilmaisen Philips Home Audio -sovelluksen avulla. Lataa sovellus Applen App Storesta ja saat käyttöösi jännittäviä ominaisuuksia. Esimerkiksi herätyksen lisäasetukset antavat lisää joustoa hälytysäänen voimakkuuden ja keston säätöön sekä hälytyksen päivämäärän ja äänen asetuksiin. Saat myös paremman käyttöliittymän, jossa on helppokäyttöiset pikavalintatoiminnot radion kuunteluun.
RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
2.1
5:stä
34
Arviot
Andrew1971
12/09/2014
Deutschland
Es ist soooo ein Klasse gerät!!!
Der Sound ist wirklich spitze!!! Zusammen mit dem iPhone einfach der Renner!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
dodo1705
20/05/2014
Deutschland
Ein super Gerät!!
Design super, Anschluss gut, Funktionalität im Grunde gut!! Bedienbarkeit mit Einschränkungen: Bei dem Entnehmen des Handy aus der Ladevorrichtung kommt man sehr leicht an die Alarmtasten!! Bei dem Einsetzen des Handy in die Ladeeinrichtung wird die Uhrzeitanzeige automatisch in die hellste Einstellung gesetzt. Man muss nach dem Einsetzen dann immer die Brigthess-Taste drücken um die gewünschte Lichtstärke zu erhalten!! Das Gerät ist leider in Deutschland nicht erhältlich!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
kootje48
10/01/2014
Nederland
Voorlopige beoordeling
Ik heb dit product nu 2 dagen in huis en ben dit aan het testen. Design.. Wow !!!. Geluid... Wow!!! Meer als verwacht van een wekkerradio met docking station. Ik noem dit nu zo want hij wordt geadverteerd.. Docking station met wekkerradio. Daar koop ik dit product niet voor. Ik wil een wekkerradio met docking. De wekker moet ik nog uit proberen. Zéér aangenaam verrast voor design en geluidskwaliteit. Ik ben nu al 2 avonden bezig met het afspelen van muziek van mij Iphone. dit wil wel wat zeggen. Voor wat betreft gebruikersgemak heeft Philips voor wat betreft handleiding en het automatisch registreren wat te doen. De handleiding bestaat uit 2 behoorlijke vellen papier en bij het zoeken naar Nederlands zit er ook een fout in, bij de benaming is (is niet Nederlands). Je komt er echter wel uit, maar het was toch handig geweest om hier een aparte handleiding toe te voegen. Daarnaast lukte de automatische registratie via de Iphone niet. Deze sloeg op stand bye. Gelukkig via de website opgelost. Was de handleiding beperkt (niet van die grote vellen) en de installatie getest... had dit product voor mijn gevoel Uitstekend gekregen. De software is zowel voor Iphone 4 en 5 identiek. Dus dat zit wel goed. Ga dit weekend nog proberen hoe het zit met het alarm. Zou zelfs nog vogelgeluiden moeten kunnen produceren. Ben benieuwd. Voorlopige conclusie. Mooi ding om te zien en te horen. Communiceert goed met de I-phone. Als de rest werkt... Topper!!! en de prijs dik waard.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone