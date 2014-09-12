Ik heb dit product nu 2 dagen in huis en ben dit aan het testen. Design.. Wow !!!. Geluid... Wow!!! Meer als verwacht van een wekkerradio met docking station. Ik noem dit nu zo want hij wordt geadverteerd.. Docking station met wekkerradio. Daar koop ik dit product niet voor. Ik wil een wekkerradio met docking. De wekker moet ik nog uit proberen. Zéér aangenaam verrast voor design en geluidskwaliteit. Ik ben nu al 2 avonden bezig met het afspelen van muziek van mij Iphone. dit wil wel wat zeggen. Voor wat betreft gebruikersgemak heeft Philips voor wat betreft handleiding en het automatisch registreren wat te doen. De handleiding bestaat uit 2 behoorlijke vellen papier en bij het zoeken naar Nederlands zit er ook een fout in, bij de benaming is (is niet Nederlands). Je komt er echter wel uit, maar het was toch handig geweest om hier een aparte handleiding toe te voegen. Daarnaast lukte de automatische registratie via de Iphone niet. Deze sloeg op stand bye. Gelukkig via de website opgelost. Was de handleiding beperkt (niet van die grote vellen) en de installatie getest... had dit product voor mijn gevoel Uitstekend gekregen. De software is zowel voor Iphone 4 en 5 identiek. Dus dat zit wel goed. Ga dit weekend nog proberen hoe het zit met het alarm. Zou zelfs nog vogelgeluiden moeten kunnen produceren. Ben benieuwd. Voorlopige conclusie. Mooi ding om te zien en te horen. Communiceert goed met de I-phone. Als de rest werkt... Topper!!! en de prijs dik waard.