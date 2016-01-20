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Tuotanto lopetettu

Kelloradio, digitaalinen viritin

AJ7000/12

3.6

| (37) Arviot

Heräät virkeänä

Philipsin tyylikäs kelloradio näyttää hyvältä ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa on sisäinen FM/MW-radio, ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.

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lempiradiokanavasi ääneen

Heräät virkeänä

  • Digitaalinen FM-viritin

  • 20 pikavalintaa

  • Kaksi herätysaikaa

  • Liitä ja aseta

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Säädettävä näytön kirkkaus lisää katselumukavuutta

Säädettävä näytön kirkkaus lisää katselumukavuutta

Philips-radion toistoaikaa voi säädellä asettamalla toistoajan minuutteina digitaalisella ajastimella. Se laskee minuutit automaattisesti ja katkaisee lopuksi virran.

Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 2 tuntia) ja valita kuunneltava CD-levy tai radiokanava nukkumaan mennessäsi. Laite jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unten maille suosikkikappaleen tai tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.

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Arviot

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3.6

5:stä

37

Arviot

20/01/2016

Nederland

Nederland

Heel tevreden

Perfecte wekkerradio,na installeren en gebruik er van ben ik heel tevreden over mijn nieuwe aankoop. De handleiding mocht iets duidelijker. Het volume na de tweede snooze is iets te hard. De prestatie is top. Knap en modern design. Display is heel mooi.

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Arvioitu tuote: AJ7000 Klokradio met digitale tuner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ7000 Klokradio met digitale tuner

02/01/2014

Nederland

Nederland

Heel mooie klokradio

Zeer mooie klokradio. display is heel makkelijk in te stellen geeft geen hinderlijk licht in de slaapkamer. klok aanduiding in digital en wijzers zeer mooi is dat. radio heeft een goede ontvangst en het geluid is prima. 2x alarm dat is natuurlijk ook handig kan ieder zijn eigen wektijd instellen. dan het Aluminium aan deze klokradio, dat is een blikvanger zeer mooie uitstraling in de kamer. hij heeft ook tijdzone makkelijk in te stellen tijd. makkelijk te bedienen. ik ben heel tevreden over deze klokradio AJ7000/12 mvg m12.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ7000 Klokradio met digitale tuner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ7000 Klokradio met digitale tuner

30/12/2013

Italia

Italia

Eccellente design, una sveglia che fa la sua figura

Le funzionalità della sveglia ci sono tutte: doppio allarme, snooze, display visibile (sia stile analogico che digitale), sincronizzazione ora, batteria tampone nel caso di black-out ed in più la radio. Per me è un ottimo prodotto che ho scelto soprattutto per i materiali impiegati (alluminio) e per il design che adoro. Ciliegina sulla torta è Philips che su queste cose è una garanzia.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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