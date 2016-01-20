2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AJ7000/12
Heräät virkeänä
Philipsin tyylikäs kelloradio näyttää hyvältä ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa on sisäinen FM/MW-radio, ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.
Digitaalinen FM-viritin
20 pikavalintaa
Kaksi herätysaikaa
Liitä ja aseta
Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
Philips-radion toistoaikaa voi säädellä asettamalla toistoajan minuutteina digitaalisella ajastimella. Se laskee minuutit automaattisesti ja katkaisee lopuksi virran.
Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 2 tuntia) ja valita kuunneltava CD-levy tai radiokanava nukkumaan mennessäsi. Laite jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unten maille suosikkikappaleen tai tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.
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3.6
5:stä
37
Arviot
Tom75
20/01/2016
Nederland
Heel tevreden
Perfecte wekkerradio,na installeren en gebruik er van ben ik heel tevreden over mijn nieuwe aankoop. De handleiding mocht iets duidelijker. Het volume na de tweede snooze is iets te hard. De prestatie is top. Knap en modern design. Display is heel mooi.
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Arvioitu tuote: AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7000 Klokradio met digitale tuner
moortje12
02/01/2014
Nederland
Heel mooie klokradio
Zeer mooie klokradio. display is heel makkelijk in te stellen geeft geen hinderlijk licht in de slaapkamer. klok aanduiding in digital en wijzers zeer mooi is dat. radio heeft een goede ontvangst en het geluid is prima. 2x alarm dat is natuurlijk ook handig kan ieder zijn eigen wektijd instellen. dan het Aluminium aan deze klokradio, dat is een blikvanger zeer mooie uitstraling in de kamer. hij heeft ook tijdzone makkelijk in te stellen tijd. makkelijk te bedienen. ik ben heel tevreden over deze klokradio AJ7000/12 mvg m12.
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Arvioitu tuote: AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7000 Klokradio met digitale tuner
aimpera
30/12/2013
Italia
Eccellente design, una sveglia che fa la sua figura
Le funzionalità della sveglia ci sono tutte: doppio allarme, snooze, display visibile (sia stile analogico che digitale), sincronizzazione ora, batteria tampone nel caso di black-out ed in più la radio. Per me è un ottimo prodotto che ho scelto soprattutto per i materiali impiegati (alluminio) e per il design che adoro. Ciliegina sulla torta è Philips che su queste cose è una garanzia.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale