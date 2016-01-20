Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 2 tuntia) ja valita kuunneltava CD-levy tai radiokanava nukkumaan mennessäsi. Laite jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unten maille suosikkikappaleen tai tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.