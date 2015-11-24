2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Toista musiikkia ja lataa Android-puhelimesi
AS130-kaiutin toistaa musiikkia laadukkaasti Bluetooth-yhteyden välityksellä ja lataa Android-puhelimesi hetkessä.
Android-laitteelle
Bluetooth
Philips FlexiDockin parannetussa versiossa on mikro-USB-liitin, joka sopii kaikkiin Android-puhelimiin. Liittimen sulavan ja pyöristetyn muotoilun ansiosta telakointimekanismi sopii kaikkiin Android-puhelimiin. Liittimen säätöominaisuudet ovat laajat. Liitintä voi liu'uttaa vasemmalle tai oikealle tai kääntää ympäri, jotta sen saa sopimaan puhelimen mikro-USB-porttiin. Liittimen äärimmäinen joustavuus on ennennäkemätöntä ja se on kehitetty varta vasten Android-puhelimille. Android-puhelimilla on monta eri valmistajaa, joten mikro-USB-liitännän sijaintia tai suuntaa ei ole standardisoitu.
Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.
Google Playsta saatavan Philips Bluetooth Audio Connect -widgetin avulla voit muodostaa pariliitoksen puhelimesi ja minkä tahansa Philipsin Bluetooth-äänilaitteen välille helposti. Napauttamalla widgetiä voit automaattisesti lisätä, muodostaa pariliitoksen tai yhdistää minkä tahansa Philipsin Bluetooth-äänilaitteen. Kun pariliitos on muodostettu, voit myös nimetä kuvakkeita uudelleen tai muuttaa niitä. Tämän widgetin avulla voit käyttää useita Philips-äänilaitteita ja vaihtaa Bluetooth-laitteiden välillä vaivattomasti. Valitse vain haluamasi Philips-äänilaite napauttamalla ja ala kuunnella!
4.3
5:stä
10
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
jesusgonji
24/11/2015
España
Vahvistettu ostaja
volver a poner en catalogo o alguno similar
todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS130 altavoz base inalámbrico
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS130 altavoz base inalámbrico
Zaffy96
14/09/2015
Italia
Vahvistettu ostaja
Fantastica docking station
Docking station con un grande sound,preciso e senza vibrazioni. Carica lo smartphone egregiamente,bello e utile l'orologio.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS130 sistema docking con altoparlanti wireless
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS130 sistema docking con altoparlanti wireless
RobertW
01/12/2013
Deutschland
handlich - praktisch - gut
Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS130 Kabelloses Lautsprecherdock
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS130 Kabelloses Lautsprecherdock