2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Vapauta musiikkisi ja lataa Android-puhelimesi
Philips AS351/12 -telakointikaiuttimessa on ensiluokkainen äänenlaatu ja tyylikäs muotoilu. Voit telakoida Android-puhelimen musiikintoistoa tai lataamista varten tai ladata jonkin muun laitteen USB-kaapelin avulla. Kaiuttimen mukana toimitetaan Songbird, joten puhelimen ja tietokoneen synkronoiminen on helppoa.
Android-laitteelle
Philips FlexiDock sopii täydellisesti Android-puhelimille. Sen ainutlaatuisen muotoilun ansiosta useimpien Android-puhelinten telakointi käy näppärästi, olipa puhelimen liitäntä sitten pohjassa, sivulla tai vaikka päällä. Näin monipuolista liitäntämahdollisuutta ei ole ennen nähty, ja se soveltuukin eri valmistajien Android-puhelimille, joissa mikro-USB-liitännän paikkaa tai suuntaa ei ole standardoitu. Telakkaa voi myös kätevästi säätää niin, että Android-puhelimen voi asettaa pysty- tai vaaka-asentoon kaiuttimen keskiosaan.
Kuuntele lempimusiikkiasi kaiuttimella, joka tuottaa upean äänen. Philipsin telakointikaiutin toistaa musiikkia Android-laitteesta Bluetoothin kautta. Lataa maksuton Philips DockStudio -sovellus ja Bluetooth käynnistyy automaattisesti ja muodostaa yhteyden heti, kun telakoit laitteesi. Voit nauttia voimakkaasta ja upeasta äänestä sekä lyömättömästä käytön helppoudesta. Tuskin mikään muu kuulostaa näin hyvältä.
4.0
5:stä
36
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
as351
04/12/2015
Italia
Da guerrilla
Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
ikke1
19/06/2013
Nederland
mooi product
mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Piet1951
19/06/2013
Nederland
mooi product
mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®