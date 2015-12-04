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Tuotanto lopetettu

Bluetooth®-telakointikaiutin

AS351/12

4

| (36) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta

Vapauta musiikkisi ja lataa Android-puhelimesi

Philips AS351/12 -telakointikaiuttimessa on ensiluokkainen äänenlaatu ja tyylikäs muotoilu. Voit telakoida Android-puhelimen musiikintoistoa tai lataamista varten tai ladata jonkin muun laitteen USB-kaapelin avulla. Kaiuttimen mukana toimitetaan Songbird, joten puhelimen ja tietokoneen synkronoiminen on helppoa.

Näytä kaikki edut

tällä telakointikaiuttimella

Vapauta musiikkisi ja lataa Android-puhelimesi

  • Android-laitteelle

Lataa Android-puhelin sille sopivalla, älykkäästi suunnitellulla FlexiDockilla

Lataa Android-puhelin sille sopivalla, älykkäästi suunnitellulla FlexiDockilla

Philips FlexiDock sopii täydellisesti Android-puhelimille. Sen ainutlaatuisen muotoilun ansiosta useimpien Android-puhelinten telakointi käy näppärästi, olipa puhelimen liitäntä sitten pohjassa, sivulla tai vaikka päällä. Näin monipuolista liitäntämahdollisuutta ei ole ennen nähty, ja se soveltuukin eri valmistajien Android-puhelimille, joissa mikro-USB-liitännän paikkaa tai suuntaa ei ole standardoitu. Telakkaa voi myös kätevästi säätää niin, että Android-puhelimen voi asettaa pysty- tai vaaka-asentoon kaiuttimen keskiosaan.

Musiikin Bluetooth-siirto Android-laitteesta

Musiikin Bluetooth-siirto Android-laitteesta

Kuuntele lempimusiikkiasi kaiuttimella, joka tuottaa upean äänen. Philipsin telakointikaiutin toistaa musiikkia Android-laitteesta Bluetoothin kautta. Lataa maksuton Philips DockStudio -sovellus ja Bluetooth käynnistyy automaattisesti ja muodostaa yhteyden heti, kun telakoit laitteesi. Voit nauttia voimakkaasta ja upeasta äänestä sekä lyömättömästä käytön helppoudesta. Tuskin mikään muu kuulostaa näin hyvältä.

Lataa toinen mobiililaite USB-kaapelin kautta

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

36

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

2

04/12/2015

Italia

Italia

Da guerrilla

Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

19/06/2013

Nederland

Nederland

mooi product

mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

19/06/2013

Nederland

Nederland

mooi product

mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

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