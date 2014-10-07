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Tuotanto lopetettu

Langaton A1-Hi-Fi-linkki

AW1000/10

3.3

| (53) Arviot

Kaikki musiikkisi autenttisella äänentoistolla – langattomasti.

Kun yhdistät Philips Fidelio Wireless Hi-Fi -linkin hifijärjestelmääsi, saat pilvipalveluun tallennetun musiikkikokoelmasi ja kaikki Internet-radiokanavat olohuoneeseesi. Voit selata ja toistaa musiikkia kannettavalla Android- tai Apple-laitteellasi.

Näytä kaikki edut

Hulluna ääneen

Kaikki musiikkisi autenttisella äänentoistolla – langattomasti.

  • Tee Hi-Fi-järjestelmästä langaton

  • Digitaalilähtö, analoginen lähtö/tulo

Nauti verkkomusiikkipalvelusta loputtomasti

Nauti verkkomusiikkipalvelusta loputtomasti

Kun tilaat verkkomusiikkipalvelun, voit nauttia loputtomasti hyvästä musiikista uusimpia julkaisuja myöten. Voit kuunnella musiikkia milloin ja missä tahansa Internet-yhteydellä. Philips Wireless Hi-Fi -järjestelmän ansiosta voit käyttää verkkomusiikkipalvelua myös ilman tietokonetta.

Helppo asennus, vaivaton käyttö

Helppo asennus, vaivaton käyttö

Helppo asennus ja vaivaton käyttö. Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

Tukee musiikin suoratoistoa UPnP-toiminnon kautta

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.3

5:stä

53

Arviot

07/10/2014

Deutschland

Deutschland

Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt

Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

03/05/2014

Nederland

Nederland

werkt uitstekend

via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW1000 A1 draadloze HiFi-link

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW1000 A1 draadloze HiFi-link

19/04/2014

Nederland

Nederland

doet wat ie moet doen

Prima apparaat doet wat ie moet doen. Geen problemen gehad

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW1000 A1 draadloze HiFi-link

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AW1000 A1 draadloze HiFi-link

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  1. Napster on saatavana vain Saksassa ja Iso-Britanniassa