2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AW1000/10
Kaikki musiikkisi autenttisella äänentoistolla – langattomasti.
Kun yhdistät Philips Fidelio Wireless Hi-Fi -linkin hifijärjestelmääsi, saat pilvipalveluun tallennetun musiikkikokoelmasi ja kaikki Internet-radiokanavat olohuoneeseesi. Voit selata ja toistaa musiikkia kannettavalla Android- tai Apple-laitteellasi.
Tee Hi-Fi-järjestelmästä langaton
Digitaalilähtö, analoginen lähtö/tulo
Kun tilaat verkkomusiikkipalvelun, voit nauttia loputtomasti hyvästä musiikista uusimpia julkaisuja myöten. Voit kuunnella musiikkia milloin ja missä tahansa Internet-yhteydellä. Philips Wireless Hi-Fi -järjestelmän ansiosta voit käyttää verkkomusiikkipalvelua myös ilman tietokonetta.
Helppo asennus ja vaivaton käyttö. Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote
3.3
5:stä
53
Arviot
Tomiosna
07/10/2014
Deutschland
Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt
Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
rob53
03/05/2014
Nederland
werkt uitstekend
via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AW1000 A1 draadloze HiFi-link
henkjandeb
19/04/2014
Nederland
doet wat ie moet doen
Prima apparaat doet wat ie moet doen. Geen problemen gehad
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Napster on saatavana vain Saksassa ja Iso-Britanniassa