CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon

Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!