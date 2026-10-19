2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AZ100W/12
Nauti musiikista kaikkialla
Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.
Valkoinen
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MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!
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