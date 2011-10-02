2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Nauti musiikista kaikkialla
Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.
Hopea
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!
Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.
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4.1
5:stä
7
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
michael
02/10/2011
United Kingdom
Brilliance at hand
The sound from this product is 2nd to none,all the controls have been designed to work with ease.This product has been designed so it is easy to move from room to room .A brilliant product even to use ouside,thank you Philips. M.Stewart
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ102S CD Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ102S CD Soundmachine
debbie
06/04/2010
United Kingdom
Good for audio books
Bought this for use by elderly relation with hand mobility problems. It works very well for audio books - and if the book is recorded in chapters, which equate to tracks on a music cd, then the forward and find a track button means it is easy to restart the cd at the next chapter. Not too big and easy to use. Only slight drawback no input for headphones but otherwise would recommend for value for money and overall service from Phillips
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ102S CD Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ102S CD Soundmachine
Marga1506
23/06/2013
Nederland
Een zeer goed product voor de prijs!
Goede kwaliteit en prijs verhouding! Een product waar ik zeer tevreden over ben!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ102S CD-soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ102S CD-soundmachine