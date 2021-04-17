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  • Nauti musiikista kaikkialla
  • Nauti musiikista kaikkialla
  • Nauti musiikista kaikkialla
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  • Nauti musiikista kaikkialla
  • Nauti musiikista kaikkialla

Tuotanto lopetettu

CD Soundmachine -soitin

AZ127/12

3.5
| (17) Arviot
Nauti musiikista kaikkialla
Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen kannettava AZ127 on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.
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Nauti musiikista kaikkialla

  • CD

  • kasetti

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka tukevat monia markkinoilla olevia levytyyppejä. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyille voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikilla CD-soittimilla. CD-RW-levyille voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niitä voi toistaa vain yhteensopivilla CD-soittimilla.

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

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Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.5

5:stä

17

Arviot

3

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

great CD and Music Cassette Player

it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.

Edut

works very well

Haitat

nothing to report

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ127 CD Soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ127 CD Soundmachine

27/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Its perfect for what i wanted.

Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ127 CD Soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ127 CD Soundmachine

06/11/2024

France

France

Vahvistettu ostaja

Bon produit audio

Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.

Edut

Peu encombrant. Bonne qualité de son

Haitat

Pas d’affichage de la longueur d’ondes

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ127 Lecteur de CD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ127 Lecteur de CD

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