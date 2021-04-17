2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AZ127/12
CD
kasetti
Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka tukevat monia markkinoilla olevia levytyyppejä. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyille voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikilla CD-soittimilla. CD-RW-levyille voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niitä voi toistaa vain yhteensopivilla CD-soittimilla.
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Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
3.5
5:stä
17
Arviot
delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Edut
works very well
Haitat
nothing to report
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ127 CD Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ127 CD Soundmachine
Jason12
27/05/2013
United Kingdom
Its perfect for what i wanted.
Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ127 CD Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ127 CD Soundmachine
Louisinette
06/11/2024
France
Vahvistettu ostaja
Bon produit audio
Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.
Edut
Peu encombrant. Bonne qualité de son
Haitat
Pas d’affichage de la longueur d’ondes
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ127 Lecteur de CD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ127 Lecteur de CD