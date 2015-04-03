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Tuotanto lopetettu

CD Soundmachine -soitin

AZ1880/12

3.4

| (28) Arviot

Nauti äänentoistosta tyylikkäästi:

Philipsin CD Soundmachine vapauttaa digitaaliset suosikkikappaleesi kannettavasta soittimesta. Voit nauttia niistä tehokkaalla äänentoistolla missä ja milloin tahansa. Siinä on myös USB Direct -toisto ja yhden painikkeen digitaalinen MP3-tallennus, tietokonetta ei tarvita.

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Nauti äänentoistosta tyylikkäästi:

  • 5 W

  • CD:n kopiointi

  • Digitaalinen viritys

CD:n kopiointi 1 painikkeen digitaalisena MP3-tallennuksena

CD:n kopiointi 1 painikkeen digitaalisena MP3-tallennuksena

Liitä USB-massamuistilaitteesi Philips-äänentoistolaitteen USB-porttiin ja aloita lempimusiikkisi tallennus CD:ltä USB-laitteeseen tai MP3-soittimeen painamalla yhtä painiketta. Et edes tarvitse tietokonetta.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

28

Arviot

03/04/2015

België

België

Vahvistettu ostaja

Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.

Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ1880 CD-soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ1880 CD-soundmachine

13/06/2013

Nederland

Nederland

Uitstekend toestel

Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ1880 CD-soundmachine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ1880 CD-soundmachine

12/09/2012

France

France

Vahvistettu ostaja

Ensemble correct et de bonne qualité générale

port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ1880 Lecteur de CD

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AZ1880 Lecteur de CD

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