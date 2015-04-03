2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AZ1880/12
Nauti äänentoistosta tyylikkäästi:
Philipsin CD Soundmachine vapauttaa digitaaliset suosikkikappaleesi kannettavasta soittimesta. Voit nauttia niistä tehokkaalla äänentoistolla missä ja milloin tahansa. Siinä on myös USB Direct -toisto ja yhden painikkeen digitaalinen MP3-tallennus, tietokonetta ei tarvita.
5 W
CD:n kopiointi
Digitaalinen viritys
Liitä USB-massamuistilaitteesi Philips-äänentoistolaitteen USB-porttiin ja aloita lempimusiikkisi tallennus CD:ltä USB-laitteeseen tai MP3-soittimeen painamalla yhtä painiketta. Et edes tarvitse tietokonetta.
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.
3.4
5:stä
28
Arviot
Juul
03/04/2015
België
Vahvistettu ostaja
Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.
Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.
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Arvioitu tuote: AZ1880 CD-soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ1880 CD-soundmachine
Bas2013
13/06/2013
Nederland
Uitstekend toestel
Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ1880 CD-soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ1880 CD-soundmachine
POUNET42
12/09/2012
France
Vahvistettu ostaja
Ensemble correct et de bonne qualité générale
port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ1880 Lecteur de CD
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AZ1880 Lecteur de CD