TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

CD Soundmachine -soitin

Tuki

CD Soundmachine -soitin

AZ215S/12

CD Soundmachine -soitin

Siirry kauppaan

Saatavilla

Hopea
Hopea
Punainen
Punainen
Sininen
Sininen
Vaaleanpunainen
Vaaleanpunainen

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille

Philipsin viihdesovellus

Tukee valittujen Philips Bluetooth -kaiuttimien, soundbarien, bilekaiuttimien, mikrojärjestelmien, CD soundmachine -laitteiden ja kannettavien radioiden ohjausta.

Skannaa QR-koodi ladataksesi sovelluksen
Philipsin viihdesovellus

Oppaat

Pikaopas

  • PDF tiedosto, 1011 kB
  • 21 July 2026

Lokalisoitu mainosesite

  • PDF tiedosto, 570.7 kB
  • 21 July 2026

Takuu ja huolto

Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus

Takuu

Tuotteiden takuukäytännöt

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme