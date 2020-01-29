2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Sileät ja pehmeät jalat kantapäästä varpaisiin
Philips Advanced sähköinen jalkaraspi pitää hyvän huolen jaloistasi! Käyttämällä sähköistä jalkaraspia, voit antaa itsellesi säännöllistä jalkahoitoa jotta jaloistasi tulisivat sileät ja pehmeät. Pyörivässä kiekossa on pyöristetyt reunat jotta pienien alueitten käsittely olisi helpompaa. Tätä helpompaa ei jalkahoito voi olla!
Tehokasta hoitoa kuivalle iholle
Pyöristetyt reunat helppoon käyttöön
Sopii johdottomaan käyttöön suihkussa
Johdoton ja ladattava
Ainutlaatuinen pyörivä pinsettilevy takaa sileät jalat kantapäästä varpaisiin. Voit käyttää pyörivää pinsettilevyä ja tarkkuusterää kuolleiden ihosolujen poistamiseen tarkasti, vaivattomasti ja ihoystävällisesti niin pienillä kuin suurillakin ihoalueilla.
Terien mineraalikäsittely tekee ihonhoidosta hellävaraisempaa.
Palkitun ergonomisen kahvan ansiosta yletyt helposti kantapäähän ja varpaisiin.
4.3
5:stä
45
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Iiska
29/01/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Korvaamaton laite
Laadukas laite jalkapohjien ja varpaiden hoitoon..
Edut
Koneessa on riittävästi voimaa
Haitat
Saman tilauksen ohessa ei pystynyt tilaamaan toista hiomakiveä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pedi Advanced BCR430/00 Sähköinen jalkaraspi
Käyttöpäivä 2018-12-29
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pedi Advanced BCR430/00 Sähköinen jalkaraspi
Käyttöpäivä 2018-12-29
Malinkarlsson88
04/06/2018
Sverige
Lång hållbarhet efter en uppladdning
Redan efter första användning såg jag resultat. Har nu använt denna i 1 vecka och är otroligt nöjd. Tycker fotfilen är mer kraftfull en övriga fotfiler jag testat. Fungerar både på torra och blöta fötter. Snygg design. Smidigt med uppladdning, efter en uppladdning räcker batteriet länge. Rekommenderas varmt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil
Sarajoohanssoon
04/06/2018
Sverige
Rekommenderas
Bästa filen jag hittills har provat. Hade små sprickor på hälarna som efter bara en veckas användning nu är borta. Önskar dock att filen kunde varit något grövre. Fin modell och lätt att använda. Upplevde varken att den bränner eller gör ont på något vis. Rekommenderas.”
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil