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Tuotanto lopetettu

Pedi AdvancedSähköinen jalkaraspi

BCR430/00

4.3

| (45) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

Sileät ja pehmeät jalat kantapäästä varpaisiin

Philips Advanced sähköinen jalkaraspi pitää hyvän huolen jaloistasi! Käyttämällä sähköistä jalkaraspia, voit antaa itsellesi säännöllistä jalkahoitoa jotta jaloistasi tulisivat sileät ja pehmeät. Pyörivässä kiekossa on pyöristetyt reunat jotta pienien alueitten käsittely olisi helpompaa. Tätä helpompaa ei jalkahoito voi olla!

Näytä kaikki edut

Kiekko tarkkaan käyttöön

Sileät ja pehmeät jalat kantapäästä varpaisiin

  • Tehokasta hoitoa kuivalle iholle

  • Pyöristetyt reunat helppoon käyttöön

  • Sopii johdottomaan käyttöön suihkussa

  • Johdoton ja ladattava

Pyörivä pinsettilevy takaa sileät jalat kantapäästä varpaisiin

Pyörivä pinsettilevy takaa sileät jalat kantapäästä varpaisiin

Ainutlaatuinen pyörivä pinsettilevy takaa sileät jalat kantapäästä varpaisiin. Voit käyttää pyörivää pinsettilevyä ja tarkkuusterää kuolleiden ihosolujen poistamiseen tarkasti, vaivattomasti ja ihoystävällisesti niin pienillä kuin suurillakin ihoalueilla.

Hellävaraista kauneudenhoitoa

Terien mineraalikäsittely tekee ihonhoidosta hellävaraisempaa.

Palkittu kahvan suunnittelu

Palkittu kahvan suunnittelu

Palkitun ergonomisen kahvan ansiosta yletyt helposti kantapäähän ja varpaisiin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

45

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

29/01/2020

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Korvaamaton laite

Laadukas laite jalkapohjien ja varpaiden hoitoon..

Edut

Koneessa on riittävästi voimaa

Haitat

Saman tilauksen ohessa ei pystynyt tilaamaan toista hiomakiveä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pedi Advanced BCR430/00 Sähköinen jalkaraspi

Käyttöpäivä 2018-12-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pedi Advanced BCR430/00 Sähköinen jalkaraspi

Käyttöpäivä 2018-12-29

04/06/2018

Sverige

Sverige

Lång hållbarhet efter en uppladdning

Redan efter första användning såg jag resultat. Har nu använt denna i 1 vecka och är otroligt nöjd. Tycker fotfilen är mer kraftfull en övriga fotfiler jag testat. Fungerar både på torra och blöta fötter. Snygg design. Smidigt med uppladdning, efter en uppladdning räcker batteriet länge. Rekommenderas varmt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

04/06/2018

Sverige

Sverige

Rekommenderas

Bästa filen jag hittills har provat. Hade små sprickor på hälarna som efter bara en veckas användning nu är borta. Önskar dock att filen kunde varit något grövre. Fin modell och lätt att använda. Upplevde varken att den bränner eller gör ont på något vis. Rekommenderas.”

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

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