2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuki
BCR430/00
Tuotanto lopetettu
Milloin sähköisen Philips-jalkahöylän pinsettilevy pitää vaihtaa?
Voinko käyttää sähköistä Philips-jalkahöylää märällä iholla?
Miten saan parhaan lopputuloksen sähköisellä Philips-jalkahöylällä?
Voinko käyttää ihonhoitotuotteita ennen sähköisen Philips-jalkahöylän käyttöä?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten sähköinen Philips-jalkahöylä puhdistetaan?
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