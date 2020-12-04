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  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
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  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
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  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
  • Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa

Tuotanto lopetettu

Bodygroom series 1000Vartalotrimmeri

BG1024/16

3.7
| (149) Arviot
Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa
Series 1000 -mallisto on suunniteltu erityisesti vartalon käsittelyyn. Ainutlaatuisen ihoystävällinen ja siro laite sopii hyvin pienten ja herkkien ihoalueiden käsittelyyn tai matkakäyttöön.
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Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Sopii herkillekin ihoalueille

Trimmaa vartalokarvat ja suojaa ihoa

  • Ihoystävällinen järjestelmä

  • 3 mm:n ohjauskampa

  • Sisältää 1 AA-pariston

  • Suihkulenkki

Suojaa ihoa trimmauksen aikana

Suojaa ihoa trimmauksen aikana

Ainutlaatuinen ihoystävällinen järjestelmä suojaa herkimpiäkin ihoalueita. Voit trimmata karvoja jopa 0,5 mm:n pituisiksi.

Ajaa karvoja kaikkiin suuntiin

Ajaa karvoja kaikkiin suuntiin

Kaksisuuntaisen trimmerin ja 3 mm:n ohjauskamman ansiosta voit leikata jopa eri suuntiin kasvavat karvat. Paksut karvat kannattaa ensin lyhentää ohjauskamman avulla.

Jopa 2 kuukautta virtaa trimmaukseen

Jopa 2 kuukautta virtaa trimmaukseen

Philipsin pienikokoisen ja tehokkaan alkalipariston virta riittää jopa kahden kuukauden trimmaukseen. Käyttöaika saattaa vaihdella karvojen tyypin ja trimmaustiheyden mukaan.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.7

5:stä

149

Arviot

04/12/2020

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erittäin miellyttävä ajotuntuma.

Erittäin miellyttävä ajotuntuma myös herkemmillä ja intiimeillä ihoalueilla, Laite on pienikokoinen ja helppo kuljettaa mukana, Lisäksi tuote on erittäin edullinen

Edut

Hinta, koko

Haitat

Varaosien saatavuus? (Rajain)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 1000 BG105/10 Vartalotrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 1000 BG105/10 Vartalotrimmeri

07/06/2018

Suomi

Suomi

Positiivinen yllätys

Olen käytellyt jo muutaman kuukauden tätä laitetta ja täytyy sanoa, että nyt on valmistaja onnistunut. Hintaansa nähden laite on jopa erinomainen. Mikään parranajokonehan tämä ei ole ja on totta, että ihan kertavetäisyllä karvat eivät lähde mutta vastapainoksi tällä en ole onnistunut saamaan ainuttakaan haavaa aikaiseksi koko aikana. Ajo ei myöskään tunnu epämiellyttävältä repimiseltä. Tätä en voi sanoa mistään aiemmin kokeilemastani laitteesta tai tavasta poistaa karvoja erityisesti tuolta alakerrasta. Eli "pelastakaa pallit" kamppis, josta itsekin tämän bongasin oli hyvinkin aiheellinen ;) Mahtaakohan 7000-sarjan groomeri olla tässä yhtä etevä...??

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 1000 BG105/10 Vartalotrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 1000 BG105/10 Vartalotrimmeri

01/08/2016

Sverige

Sverige

Den bästa rakningen för ett bra pris!

Den uppfyller alla krav. Den är billig, tar bort allt hår utan att irritera huden och är lätt att använda.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät

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  1. Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024. 