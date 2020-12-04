Olen käytellyt jo muutaman kuukauden tätä laitetta ja täytyy sanoa, että nyt on valmistaja onnistunut. Hintaansa nähden laite on jopa erinomainen. Mikään parranajokonehan tämä ei ole ja on totta, että ihan kertavetäisyllä karvat eivät lähde mutta vastapainoksi tällä en ole onnistunut saamaan ainuttakaan haavaa aikaiseksi koko aikana. Ajo ei myöskään tunnu epämiellyttävältä repimiseltä. Tätä en voi sanoa mistään aiemmin kokeilemastani laitteesta tai tavasta poistaa karvoja erityisesti tuolta alakerrasta. Eli "pelastakaa pallit" kamppis, josta itsekin tämän bongasin oli hyvinkin aiheellinen ;) Mahtaakohan 7000-sarjan groomeri olla tässä yhtä etevä...??