2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BG1024/16
Ihoystävällinen järjestelmä
3 mm:n ohjauskampa
Sisältää 1 AA-pariston
Suihkulenkki
Ainutlaatuinen ihoystävällinen järjestelmä suojaa herkimpiäkin ihoalueita. Voit trimmata karvoja jopa 0,5 mm:n pituisiksi.
Kaksisuuntaisen trimmerin ja 3 mm:n ohjauskamman ansiosta voit leikata jopa eri suuntiin kasvavat karvat. Paksut karvat kannattaa ensin lyhentää ohjauskamman avulla.
Philipsin pienikokoisen ja tehokkaan alkalipariston virta riittää jopa kahden kuukauden trimmaukseen. Käyttöaika saattaa vaihdella karvojen tyypin ja trimmaustiheyden mukaan.
3.7
5:stä
149
Arviot
Klasu2
04/12/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Erittäin miellyttävä ajotuntuma.
Erittäin miellyttävä ajotuntuma myös herkemmillä ja intiimeillä ihoalueilla, Laite on pienikokoinen ja helppo kuljettaa mukana, Lisäksi tuote on erittäin edullinen
Edut
Hinta, koko
Haitat
Varaosien saatavuus? (Rajain)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 1000 BG105/10 Vartalotrimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 1000 BG105/10 Vartalotrimmeri
Siistijä
07/06/2018
Suomi
Positiivinen yllätys
Olen käytellyt jo muutaman kuukauden tätä laitetta ja täytyy sanoa, että nyt on valmistaja onnistunut. Hintaansa nähden laite on jopa erinomainen. Mikään parranajokonehan tämä ei ole ja on totta, että ihan kertavetäisyllä karvat eivät lähde mutta vastapainoksi tällä en ole onnistunut saamaan ainuttakaan haavaa aikaiseksi koko aikana. Ajo ei myöskään tunnu epämiellyttävältä repimiseltä. Tätä en voi sanoa mistään aiemmin kokeilemastani laitteesta tai tavasta poistaa karvoja erityisesti tuolta alakerrasta. Eli "pelastakaa pallit" kamppis, josta itsekin tämän bongasin oli hyvinkin aiheellinen ;) Mahtaakohan 7000-sarjan groomeri olla tässä yhtä etevä...??
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 1000 BG105/10 Vartalotrimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 1000 BG105/10 Vartalotrimmeri
Lackarn
01/08/2016
Sverige
Osa myynninedistämistä
Den bästa rakningen för ett bra pris!
Den uppfyller alla krav. Den är billig, tar bort allt hår utan att irritera huden och är lätt att använda.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 1000 BG105/10 Vattentät
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