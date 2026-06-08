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Vartalotrimmerit
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Bodygroom series 1000 Vartalotrimmeri
Tuotanto lopetettu
Tuki
BG1024/16
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Käyttöopas
Bodygroom series 1000Ohjauskampa herkille ihoalueille 3 mm
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ShaversPuhdistusharja
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
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