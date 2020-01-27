2 vuoden takuu
Liity nyt
Saavuta ennakkopääsy Black Friday -aleemme
11
d
Päivät
15
h
Tunnit
48
m
Minuutit
28
s
Sekunnit
Tuotanto lopetettu
Tarkka trimmaus, miellyttävä ajo
Series 3000 -mallisto leikkaa karvat tehokkaasti mutta on silti hellävarainen ihollesi. Voit ajella karvat sekä rinnasta että selästä ja muilta hankalilta alueilta ihoa suojaavalla järjestelmällä tai trimmata ne 3, 5 tai 7 mm:n ohjauskamman avulla.
Ihoa suojaava järjestelmä
3 ohjauskampaa, 3–7 mm
8 h latauksella 50 min käyttöaikaa
Laite on suunniteltu turvalliseksi ja mukavaksi kainaloille, rinnalle, vatsalle, selälle, hartioille, nivusille ja jaloille. Ihoa suojaava järjestelmä leikkaa eripituisetkin karvat. Et tarvitse useita erilaisia välineitä eivätkä terät kosketa ihoasi. Kaksisuuntaiset trimmerit katkaisevat pitkät karvat, ja teräverkko leikkaa sängen tarkasti.
Ihoa suojaavan järjestelmän hypoallergeeninen teräverkko ja pyöristetyt kärjet suojaavat ihoasi ajon aikana.
Laitteen mukana toimitetaan 3 ajojärjestelmään kiinnitettävää ohjauskampaa, joiden kiinteät trimmauspituudet ovat 3, 5 ja 7 mm. Ajojärjestelmää voi käyttää myös ilman ohjauskampaa, jolloin laite trimmaa sängen tarkasti. Paksut karvat kannattaa ensin lyhentää kiinteän ohjauskamman avulla.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin
4.1
5:stä
749
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
Nihat47
27/01/2020
Sverige
Bra
Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra
Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Käyttöpäivä 2018-12-27
Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Käyttöpäivä 2018-12-27
Maxemilian
13/03/2019
Sverige
Gör det den påstår
Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxvol
27/09/2016
Sverige
Nöjd med denna trimmer
Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024.