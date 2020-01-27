TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Liity nyt

Saavuta ennakkopääsy Black Friday -aleemme

11

d

Päivät

15

h

Tunnit

:

48

m

Minuutit

:

28

s

Sekunnit

  • Yksi tuotekuva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tunnelmakuva
  • Valokuva pakkauksesta
  • Yksi tuotekuva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Tunnelmakuva
  • Valokuva pakkauksesta

Tuotanto lopetettu

Bodygroom series 3000Suihkunkestävä vartalotrimmeri

BG2026/15

4.1

| (749) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta

Tarkka trimmaus, miellyttävä ajo

Series 3000 -mallisto leikkaa karvat tehokkaasti mutta on silti hellävarainen ihollesi. Voit ajella karvat sekä rinnasta että selästä ja muilta hankalilta alueilta ihoa suojaavalla järjestelmällä tai trimmata ne 3, 5 tai 7 mm:n ohjauskamman avulla.

Näytä kaikki edut
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Kaikille kaulan alapuolisille alueille

Tarkka trimmaus, miellyttävä ajo

  • Ihoa suojaava järjestelmä

  • 3 ohjauskampaa, 3–7 mm

  • 8 h latauksella 50 min käyttöaikaa

Siisti ihokarvat tarkasti kaikkialta vartalosta

Siisti ihokarvat tarkasti kaikkialta vartalosta

Laite on suunniteltu turvalliseksi ja mukavaksi kainaloille, rinnalle, vatsalle, selälle, hartioille, nivusille ja jaloille. Ihoa suojaava järjestelmä leikkaa eripituisetkin karvat. Et tarvitse useita erilaisia välineitä eivätkä terät kosketa ihoasi. Kaksisuuntaiset trimmerit katkaisevat pitkät karvat, ja teräverkko leikkaa sängen tarkasti.

Pyöristetyt kärjet ja hypoallergeeninen teräverkko suojaavat ihoa

Pyöristetyt kärjet ja hypoallergeeninen teräverkko suojaavat ihoa

Ihoa suojaavan järjestelmän hypoallergeeninen teräverkko ja pyöristetyt kärjet suojaavat ihoasi ajon aikana.

Sisältää 3 ohjauskampaa: trimmauspituudet 3, 5 ja 7 mm

Sisältää 3 ohjauskampaa: trimmauspituudet 3, 5 ja 7 mm

Laitteen mukana toimitetaan 3 ajojärjestelmään kiinnitettävää ohjauskampaa, joiden kiinteät trimmauspituudet ovat 3, 5 ja 7 mm. Ajojärjestelmää voi käyttää myös ilman ohjauskampaa, jolloin laite trimmaa sängen tarkasti. Paksut karvat kannattaa ensin lyhentää kiinteän ohjauskamman avulla.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

749

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Käyttöpäivä 2018-12-27

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Käyttöpäivä 2018-12-27

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024. 