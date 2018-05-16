2 vuoden takuu
TT2000/43
BG5021/15
BG5021/16R1
BG7025/15
BG7025/15R1
Sopii BodyGroom S3000 -sarjaan
Sopii BodyGroom S5000 -sarjaan
Sopii BodyGroom S7000 -sarjaan
Sopii Click&Styleen (S500/700)
100 % vedenkestävä, helppo käyttää ja puhdistaa.
Ajopään hypoallergeeninen teräverkko ja patentoidut pyöristetyt kärjet suojaavat ihoasi ajon aikana. Kaksisuuntaiset trimmerit katkaisevat pitkät karvat, ja teräverkko leikkaa sängen tarkasti.
3.5
5:stä
591
Arviot
Jusba
16/05/2018
Suomi
Paikat siistiksi
Mukavasti muotoiltu ja yhdellä latauksella moneen ajoon kykenevä laite, joka antaa pallikarvoille kyytiä. Helposti puhdistettavissa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 7000 TT2040/32 Suihkunkestävä vartalotrimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 7000 TT2040/32 Suihkunkestävä vartalotrimmeri
Erni
04/08/2018
Sverige
Fantastisk
Enkel, lätt perfekt för resan. Jag använder den för hela kroppen och ibland även skäggtrimning. Batteriet håller länge och den är perfekt att ta med i handbagage.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud
Roupé1965
03/10/2017
Sverige
Bekvämt
Äntligen bekvämare och enklare kroppsvård tillochmed i duschen. Det enda är att jag ofta råkar trycka fel få det sitter en knapp mitt i greppet. Men annars är jag supernöjd....
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud