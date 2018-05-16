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  • Teräosan vaihtokappale
  • Teräosan vaihtokappale
  • Teräosan vaihtokappale
  • Teräosan vaihtokappale
  • Teräosan vaihtokappale

Bodygroom replacement foilVaihtoteräverkko

TT2000/43

3.5
| (591) Arviot
Teräosan vaihtokappale
Teräverkon vaihtokappale TT2000/51 Philips Bodygroom 3000-, 5000- ja 7000-sarjan laitteille
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Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat teräosan 12 kuukauden välein

Teräosan vaihtokappale

  • Sopii BodyGroom S3000 -sarjaan

  • Sopii BodyGroom S5000 -sarjaan

  • Sopii BodyGroom S7000 -sarjaan

  • Sopii Click&Styleen (S500/700)

100 % vedenkestävä, sopii suihkuun, helppo käyttää ja puhdistaa

100 % vedenkestävä, sopii suihkuun, helppo käyttää ja puhdistaa

100 % vedenkestävä, helppo käyttää ja puhdistaa.

Miellyttävä ja turvallinen, vähemmän ihoärsytystä

Miellyttävä ja turvallinen, vähemmän ihoärsytystä

Ajopään hypoallergeeninen teräverkko ja patentoidut pyöristetyt kärjet suojaavat ihoasi ajon aikana. Kaksisuuntaiset trimmerit katkaisevat pitkät karvat, ja teräverkko leikkaa sängen tarkasti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.5

5:stä

591

Arviot

16/05/2018

Suomi

Suomi

Paikat siistiksi

Mukavasti muotoiltu ja yhdellä latauksella moneen ajoon kykenevä laite, joka antaa pallikarvoille kyytiä. Helposti puhdistettavissa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 7000 TT2040/32 Suihkunkestävä vartalotrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 7000 TT2040/32 Suihkunkestävä vartalotrimmeri

04/08/2018

Sverige

Sverige

Fantastisk

Enkel, lätt perfekt för resan. Jag använder den för hela kroppen och ibland även skäggtrimning. Batteriet håller länge och den är perfekt att ta med i handbagage.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud

03/10/2017

Sverige

Sverige

Bekvämt

Äntligen bekvämare och enklare kroppsvård tillochmed i duschen. Det enda är att jag ofta råkar trycka fel få det sitter en knapp mitt i greppet. Men annars är jag supernöjd....

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud

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