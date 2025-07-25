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  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
  • Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille

Bodygroom Series 5000Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle

BG5021/15

4.2
| (632) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille
Series 5000 leikkaa karvat tehokkaasti, mutta on silti hellävarainen iholle hankalissakin paikoissa, kuten selän alueella. Voit ajella karvat ihoa suojaavan ja sen muotoja mukailevan 2D-tekniikan avulla tai trimmata ne 2, 3 tai 5 mm:n kammoilla.
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Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Muotoja mukaileva 2D-tekniikka suojaa ihoa

Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille

  • 3 helposti kiinnitettävää ohjauskampaa (2, 3, 5 mm)

  • Muotoja myötäilevä 2D-ajopää

  • 60 min käyttöaikaa 1 tunnin latauksella

  • Selän käsittelyyn tarkoitettu lisäosa

Yksi laite koko vartalon trimmaukseen

Yksi laite koko vartalon trimmaukseen

Nyt voit ajella kaikki karvat kaulan alapuolisilta alueilta samalla laitteella. Philipsin miehille suunniteltu kokovartalotrimmeri leikkaa karvat kolmeen eri pituuteen selästä, hartioista, rintakehästä, vatsasta, kainaloista, käsivarsista, nivusista ja jaloista.

Vaikeasti saavutettavat paikat kuntoon selälle tarkoitetulla lisäosalla

Vaikeasti saavutettavat paikat kuntoon selälle tarkoitetulla lisäosalla

Ajele selkä kätevästi. Tämä lisäosa on suunniteltu erityisesti selän ajelua varten.

Miellyttävä ja turvallinen käyttää herkällä iholla

Miellyttävä ja turvallinen käyttää herkällä iholla

Ajopäässä on patentoidut pyöristetyt kärjet ja hypoallergeeninen teräverkko, joka suojaa ihoa haavoilta ja naarmuilta.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.2

5:stä

632

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

25/07/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen tuote, suosittelen kaikille, jotka sellaista tarvitsevat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle

11/10/2020

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktioner

Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!

Edut

Når överallt. Bra batteritid

Haitat

Inga än så länge

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

12/01/2020

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

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  1. Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024. 