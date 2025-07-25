Koko vartalon trimmaamiseen, turvallinen myös intiimialueille

Series 5000 leikkaa karvat tehokkaasti, mutta on silti hellävarainen iholle hankalissakin paikoissa, kuten selän alueella. Voit ajella karvat ihoa suojaavan ja sen muotoja mukailevan 2D-tekniikan avulla tai trimmata ne 2, 3 tai 5 mm:n kammoilla.