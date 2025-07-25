2 vuoden takuu
3 helposti kiinnitettävää ohjauskampaa (2, 3, 5 mm)
Muotoja myötäilevä 2D-ajopää
60 min käyttöaikaa 1 tunnin latauksella
Selän käsittelyyn tarkoitettu lisäosa
Nyt voit ajella kaikki karvat kaulan alapuolisilta alueilta samalla laitteella. Philipsin miehille suunniteltu kokovartalotrimmeri leikkaa karvat kolmeen eri pituuteen selästä, hartioista, rintakehästä, vatsasta, kainaloista, käsivarsista, nivusista ja jaloista.
Ajele selkä kätevästi. Tämä lisäosa on suunniteltu erityisesti selän ajelua varten.
Ajopäässä on patentoidut pyöristetyt kärjet ja hypoallergeeninen teräverkko, joka suojaa ihoa haavoilta ja naarmuilta.
4.2
5:stä
632
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
MTK5700
25/07/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Erinomainen tuote, suosittelen kaikille, jotka sellaista tarvitsevat.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle
HugoTarzan
11/10/2020
Sverige
Produkten har utmärkta funktioner
Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!
Edut
Når överallt. Bra batteritid
Haitat
Inga än så länge
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
12/01/2020
Sverige
Fantastisk
Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024.