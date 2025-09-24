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Bodygroom Series 5000 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle
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BG5021/15
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UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (5)
Onko teräverkon käyttö turvallista koko vartalolla?
Miksi tuotteen lataaminen kestää odotettua kauemmin?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miksi tuotteen mukana ei toimiteta sovitinta?
Mitä voin käyttää USB-ladattavien Philips-tuotteiden lataamiseen?
USB-kaapeli
Vaihtoajopää
Bodygroom Series 3000 & 5000Ohjauskampa 5 mm
Bodygroom series 3000 & 5000Ohjauskampa 7 mm
Bodygroom series 3000/5000Selkäkarvojenajo-osa
HQ87-USB-sovitin
ShaversPuhdistusharja
Bodygroom replacement foilVaihtoteräverkko
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia
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