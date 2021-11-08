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USB-kaapeli

CP1788

Laitteen lataamiseen tarkoitettu USB-kaapeli

USB-kaapeli, jolla lataat laitteesi kätevästi USB-portista. Yhteensopiva vain USB-ladattavien laitteiden kanssa

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Laitteen lataamiseen tarkoitettu USB-kaapeli

  • Yhteensopiva vain USB-ladattujen laitteiden kanssa

  • Musta

  • Johdon pituus: 92 cm

  • 2-nastainen

Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

Tekniset tiedot

Osat ja lisätarvikkeet

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