2 vuoden takuu
CP1788
Laitteen lataamiseen tarkoitettu USB-kaapeli
USB-kaapeli, jolla lataat laitteesi kätevästi USB-portista. Yhteensopiva vain USB-ladattavien laitteiden kanssa
XP9407/37
QP2725/65
QI1864/65
BRE708/00
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE729/00
BRE738/00
Yhteensopiva vain USB-ladattujen laitteiden kanssa
Musta
Johdon pituus: 92 cm
2-nastainen
Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.